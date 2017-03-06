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Gebze'de Çocuk Cesedi Bulundu

Gebze'de 13 yaşında bir çocuk cesedi bulundu.

Gebze'de Çocuk Cesedi Bulundu

06 Mart 2017 Pazartesi 09:10

Gebze'de 13 yaşındaki Aşkın Can Aydın etrafı tel örgü ile kapatılan sulama göletine girerek boğuldu. İtfaiye ekibi çocuğun bedenini göletten çıkardı

Alınan bilgiye göre olay, saat 16.00 sıralarında Beylikdağı Hürriyet Mahallesi 2061 sokak üzerinde meydana geldi. 13 yaşındaki Aşkın Can Aydın, arkadaşıyla sulama göletinin bulunduğu bölgeye geldi. Engelleri aşan iki çocuk göletin yanına kadar ulaştı. İddiaya göre, Aşkın Can Aydın, gölete girmek için üzerini çıkardığı sırada ayağı kayarak suyun içine düştü. Çırpınan çocuk bir süre sonra gözden kayboldu. Arkadaşı ise hemen mahalleye geri dönerek durumu ailesine anlattı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığında görev yapan dalgıçlar, yaklaşık yarım saat süren aramanın ardından çocuğun cansız bedenine ulaştı. 13 yaşındaki Aşkın'ın cesedi su içinden çıkartılırken yakınları sinir krizleri geçirdi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. 

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