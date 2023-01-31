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Gebze'de Çocuklar Camide Buluştu

Çocuklara namaz kılma alışkanlığı kazandırmak amacıyla her yıl ara tatilde düzenlenen “Haydi Çocuklar Camiye” projesi kapsamında çocuklar öğle namazında Gebze Kavaklı Mevkii Hz. Ömer Camiinde buluştu.

Gebze'de Çocuklar Camide Buluştu

31 Ocak 2023 Salı 14:09

 

Türkiye genelinde organizasyonunu Server Yaşam Vakfı’nın yürüttüğü, 25 Ocak Sabah namazı ile başlayıp, 3 Şubat Yatsı namazı ile sona erecek, “Haydi Çocuklar Camiye” yarışmasına Gebze bölgesinde 1500 çocuğun, Türkiye genelinde ise 170 bin çocuğun kayıt yaptırdığı, “Haydi Çocuklar Camiye” yarışması kapsamında 29 Ocak Pazar günü Türkiye geneli düzenlenen “Cami Buluşması” programı Gebze İlim Kültür Çevre Gençlik ve Spor Kulübü Derneği (İLKÇEV) tarafından Gebze Kavaklı Mevkii Hz. Ömer Camiinde yaklaşık 250 çocuğun katılımı ile gerçekleştirildi.

İLKÇEV Yönetim Kurulu Başkanı Dr. İlhan Kadıoğlu; “Namazını kıl, puanları topla, ödülünü al” sloganıyla düzenlenen “Haydi Çocuklar Camiye” yarışmasıyla bugün tüm Türkiye genelinde yapılan “Cami Buluşması” programına katkı ve katılım sağlayan herkese teşekkür etti."
Program; Çocuklara kek, lokum, meyve suyu ikramlarının ardından sona erdi.

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