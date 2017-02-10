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Gebze'de Kaza:8 Yaralı

Gebze İlçesi'nde kavşakta minibüsün halk otobüsü ile çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

Gebze'de Kaza:8 Yaralı

10 Şubat 2017 Cuma 15:17

 Kaza, Gebze Osman Yılmaz Mahallesi İstanbul Caddesi üzerinde bulunan kavşakta meydana geldi. Gebze ile Şekerpınar arasında yolcu taşıyan 41 J 4125 plakalı halk otobüsü ile Gebze ile Harem arasında yolcu taşıyan 34 M 5683 plakalı minibüs kavşakta çarpıştı. Kazada, minibüste bulunan 8 kişi yaralandı. 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesi ve Darıca Farabi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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