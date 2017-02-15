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Gebze'de Yangın!

Gebze'de Kirazpınar Mahallesinde bulunan bir palet fabrikasında yangın çıktı.

Gebze'de Yangın!

15 Şubat 2017 Çarşamba 09:18

Gebze'nin Kirazpınar mahallesi Toki konutları yolunda palet deposunda çıkan yangın Gebze itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Gebze Kirazpinar Mahallesi'nde bulunan bir palet fabrikasında henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan yangın kısa sürede büyüdü.Durumu fark çalışanlar hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Yangın ihbarı alan itfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine gelerek yangına müdahale bulundu. Yangın gecenin ilerleyen saatlerinde kontol altına alındıktan sonra söndürme çalışmaları başlatıldı. Dumandan bir çalışanın etkilendiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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