Gebzeli Annelere Köşker'den Tam Destek!

Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, “Evden Okula Haydi Anneler Spora” projesi kapsamında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Gebze Belediyesinin katkılarıyla açılan Köşklüçeşme mahallesindeki merkezini ziyaret etti. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’nun pilot bölge olarak ilan ettiği Evden Okula Haydi Anneler Spora projesi kapsamında Gebze Belediyesi’nin katkılarıyla hizmete açılan Köşklüçeşme Mahallesi’ndeki merkezi ziyaret eden Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, proje koordinatörü Milli sporcu Nagihan Malkoç’tan çalışmalar hakkında bilgi aldı.





ANNELER TOPLUMUN TEMEL TAŞI