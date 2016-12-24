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Gebzeli Annelere Köşker'den Tam Destek!

Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker “Evden Okula Haydi Anneler Spora” projesi kapsamında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Gebze Belediyesinin katkılarıyla açılan Köşklüçeşme mahallesindeki merkezi ziyaret etti.

Gebzeli Annelere Köşker'den Tam Destek!

24 Aralık 2016 Cumartesi 11:12

 

Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, “Evden Okula Haydi Anneler Spora” projesi kapsamında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Gebze Belediyesinin katkılarıyla açılan Köşklüçeşme mahallesindeki merkezini ziyaret etti. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’nun pilot bölge olarak ilan ettiği Evden Okula Haydi Anneler Spora projesi kapsamında Gebze Belediyesi’nin katkılarıyla hizmete açılan Köşklüçeşme Mahallesi’ndeki merkezi ziyaret eden Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, proje koordinatörü Milli sporcu Nagihan Malkoç’tan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

ANNELER TOPLUMUN TEMEL TAŞI


Belediye başkan yardımcısı Nilay Ayran’ın eşlik ettiği ziyarette Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, merkezdeki faaliyetlere katılan anneler ve çocuklarıyla bir süre sohbet etti. Hanımlara anne olma sıfatıyla çok fazla görev düştüğünü ifade ede Başkan köşker, “Siz değerli anneler toplumun en temeli olan ailenin en önemli bireylerisiniz. Bu anlamada sizlerin de kendiniz eğitmeniz çok önemli. Sizler sağlıklı toplumların temel taşlarısınız. Bunun içinde sizlerin de sağlıklı olması için spora önem vermeniz gerekmekte. Bizler de sizlerin bu tür faaliyetlerde var olabilmeniz için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz” dedi.


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