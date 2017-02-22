Gebzelilere Ücretsiz Wifi!

Gebze Belediyesi kentin belirli noktalarına vatandaşların ücretiz olarak faydalanabilecekleri wifi erişim noktaları oluşturuyor. Gebze Belediyesi tarafından daha önce Belediye Merkez binası, 15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanı Kültür Merkezi, Güzel Gelecek Akademisi ve Zabıta Müdürlüğü binasında vatandaşların ücretsiz olarak faydalanabildiği wifi erişim hizmeti oluşturmuştu.

Wifi erişim noktalarını genişletmeyi hedefleyen proje kapsamında Gebze Belediyesi tarafından 15 Temmuz Milli irade Kent Meydanı, Eskihisar Sahili, Beylikbağı Bilim Sanat Merkezi, İstasyon Bilim Sanat Merkezi ve Fatma Hanım Parkına vatandaşların ücretsiz faydalanabilecekleri wifi erişim alanları oluşturulacak. Vatandaşların ücretsiz olarak faydalanabilecekleri wifi erişimi için alt yapı çalışmalarına başlandı. Yakın bir zamanda vatandaşlar belirlenen bu alanlarda ücretsiz wifi hizmetinden faydalanabilecek.