Wifi erişim noktalarını genişletmeyi hedefleyen proje kapsamında Gebze Belediyesi tarafından 15 Temmuz Milli irade Kent Meydanı, Eskihisar Sahili, Beylikbağı Bilim Sanat Merkezi, İstasyon Bilim Sanat Merkezi ve Fatma Hanım Parkına vatandaşların ücretsiz faydalanabilecekleri wifi erişim alanları oluşturulacak. Vatandaşların ücretsiz olarak faydalanabilecekleri wifi erişimi için alt yapı çalışmalarına başlandı. Yakın bir zamanda vatandaşlar belirlenen bu alanlarda ücretsiz wifi hizmetinden faydalanabilecek.
Gebzelilere Ücretsiz Wifi!
Gebze Belediyesi Gebzelilere ücretsiz internet (wifi) hizmeti sunuyor.
Wifi erişim noktalarını genişletmeyi hedefleyen proje kapsamında Gebze Belediyesi tarafından 15 Temmuz Milli irade Kent Meydanı, Eskihisar Sahili, Beylikbağı Bilim Sanat Merkezi, İstasyon Bilim Sanat Merkezi ve Fatma Hanım Parkına vatandaşların ücretsiz faydalanabilecekleri wifi erişim alanları oluşturulacak. Vatandaşların ücretsiz olarak faydalanabilecekleri wifi erişimi için alt yapı çalışmalarına başlandı. Yakın bir zamanda vatandaşlar belirlenen bu alanlarda ücretsiz wifi hizmetinden faydalanabilecek.