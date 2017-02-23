Gebzelilerle Buluştular!

Gebze Belediyesinin düzenlediği kültür-sanat etkinlikleri kapsamında Süleyman Özışık ve Mete Yarar “Cumhurbaşkanlığı Sistemi ve Referandum Güvenliği” konulu konferansı ile Gebzeliler ile bir araya geldi. Konferansa AK Parti İl Başkan Vekili Hüseyin Kurt, belediye başkan yardımcıları Engin Güzel, Sadık Albayrak, Çayırova Milli Eğitim Müdürü Azmi Tunç, AK Parti İl Yöneticisi Avukat Halit Çokan, belediye başkan danışmanı Şakir Bitmez, STK temsilcileri ve çok sayıda Gebzeli katıldı.

DAHA İYİ BİR TÜRKİYE İÇİN

Süleyman Özışık konuşmasına anayasa değişikliğine ve Cumhurbaşkanlığı sistemine yüzde yirmilik bir kesimin hala kararsız olduğuna değinerek başladı. Özışık, “Bu rakam hem AK Parti adına hem vatanseverler adına hem de bu sistem ile Türkiye’nin çok iyi bir yöne gideceğine inanalar adına çok büyük bir rakam. İstikrarlı bir ülke istiyorsak ve bunun için evet diyorsak Sayın Cumhurbaşkanımızın başlattığı bu süreçte elimizden geleni yapmamız gerekiyor” dedi.

SEÇİM GÜVENLİĞİNİ BOZMAK İSTEYECEKLER

Güvenlik Uzmanı Mete Yarar ise konuşmasında seçim güvenliğini tehlikeye sokmak için yasa dışı örgütlerin ellerinden geleni yapacaklarına dikkat çekti. Yarar, “Şu dönemde biliyoruz ki yasa dışı terör örgütleri bu anayasa değişikliğini istemiyor. Bunun için ellerinden ne geliyorsa yapacaklar. Son zamanlarda PKK yine şehirlere inmeye başladı bunun nedeni eskiden olduğu gibi vatandaşın hür iradesi ile seçimini yapmasını engellemek. Terör eylemleri ile kaos ortamı yaratılmaya çalışacaklar. Bunlara hazırlıklı olmalıyız” şeklinde konuştu.

AVUKAT ÇOKAN TEK TEK AÇIKLADI

Süleyman Özışık ve Mete Yarar Anayasa maddelerini değerlendirmesi için Avukat Halit Çokan’ı konuk olarak sahneye davet etti. Maddeleri değerlendiren ve açıklayan Çokan, kamuoyunda yaratılmak istenen tek adam algısına da açıklık getirdi. Cumhurbaşkanının şu anki mevcut sistemdeki yetkilerinin fazlalığına değinen Çokan, “Asıl bu sistemden sonra Cumhurbaşkanı sorumlulukları olan bir konuma gelecek. Cumhurbaşkanı şu anki sistemde yaptığı atamalardan dahi sorumlu tutulamazken, yeni sistemde her şeyin sorumluluğunu kendi üzerine alıyor” dedi. Konferansın son bölümü soru cevap şeklinde gerçekleşti ve konukların soruları cevaplandı. Konferansın sonunda Gebze Belediye başkan Yardımcısı Engin Güzel, konuklara hediye takdiminde bulundu.