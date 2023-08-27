Gebze’nin Spor Kompleksinde Sona Doğru

Gebze’nin önemli projelerinden Trafik Eğitim Merkezi ve Spor Kompleksi’nde incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, kompleksin yüzde 75 oranında tamamlandığını ve çok yakında hizmete sunulacağını duyurdu.

Yeni tesislerle Gebze’deki spor kültürünü güçlendirmeyi hedefleyen Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Pelitli’de yakın zamanda hizmete açılması beklenen Trafik Eğitim Merkezi ve Spor Kompleksi’nde incelemelerde bulundu. Gebze Trafik Eğitim Merkezi’nde incelemelerde bulunan Başkan Büyükgöz, kompleksin yüzde 75 oranında tamamlandığını ve çok yakında hizmetine sunulacağını duyurdu. 135 araçlık otoparkı ile hizmet vermeye hazırlanan kompleks, bin 536 taraftarlık futbol sahasının yanı sıra hakem odaları, antrenör odaları, trafik eğitim alanı, konferans salonu, atölye ve çocuk oyun alanıyla tam teşekkülü şekilde hizmet verecek.

Trafik Eğitim Merkezi ve Spor Kompleksinde inceleme turunun ardından açıklamada bulunan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, "Kompleksimizdeki sahamızı tamamen bitti. Tribünler bitti, koltuklar yerleştirildi. Artık çok kısa zaman sonra sporseverlerimiz ve sporcularımız burayı kullanacaklar" ifadelerini kullandı.

İHA