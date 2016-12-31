Gebze’ye Otobüs Güzergahında Yeni Dönem!

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi vatandaşların ulaşımda sıkıntı yaşamamaları için yeni uygulamalar yapıyor.

Şehir içi otobüs hatlarıyla bir noktadan diğer noktaya kolay ulaşım için yeni güzergahlar oluşturuluyor. Bu kapsamda Toplu Taşıma Daire Başkanlığı tarafından Gebze ilçesinde beş yeni otobüs güzergahı oluşturuldu. Yeni güzergahlarda seferler 1 Ocak 2017’de başlayacak.

403 HAT - MUTLUKENT-GEBZE-TERMİNAL

Gebze ilçesi Yenikent Mahallesi’nde oturan vatandaşların, terminal ve SGK’ya ulaşımlarının sağlanması amacıyla “İstasyon-Gebze” olarak kayıtlı 403 No’lu hat faaliyete geçirilerek “403-Mutlukent-Gebze-Terminal” tabelası ile yenilenen güzergahında çalışmaya başlayacak. Güzergah: Dicle Caddesi Durağı (Aytemiz Petrol Karşısı) Kalkış – Dicle Cad.- Rahmi Dibek Caddesi-Fırat Cad.-Mutlukent Bulvarı- 2406 Sok.-Veysel Karani Cad.- Issıkgöl Cad.- Akse Sapağı -İbrahimağa Cad.- Zübeyde Hanım Cad.-1224 Sok. (Dönüşte İlyasbey Cad. -Yeni Bağdat Cad.) Hükümet Cad. (Anibal Kavşağı) -Anibal Cad. (Gebze Center Avm Kavşak Köprü üstü -1802 Sok. (TÜBİTAK -Terminal) varış.

404 HAT- BEYLİKBAĞI-GEBZE-CEZAEVİ-KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ

Gebze ilçesi Beylikbağı, Yavuz Selim, Ulus, Hürriyet, Köşklüçeşme Mahallelerinde oturan vatandaşların, Cezaevi Mevkii - Hasköy Küçük Sanayi Sitesi ulaşımlarının sağlanması amacıyla “Eskihisar - Gebze” 404 No’lu hat faaliyete geçirilerek.“404 - Beylikbağı - Gebze - Cezaevi - Küçük Sanayi Sitesi” tabelası ile yeni güzergahında çalışacak. Güzergah: Ertuğrul Gazi İlkokulu Önü Depolama Alanı Kalkış – Mimar Sinan Cad. – Muammer Aksoy Cad. – Bosna Cad.- Ankara Cad. – 405/1 Sok. - Topal Osman Ağa Cda. - Yaşar Doğu Cad. – Topçular Cad. – Yeni Bağdat Cad. – Terminal Cad. -1180 Sok. – Hasköy Sanayi Sitesi varış.

408 HAT- ESKİHİSAR - BARIŞ MAH.-GEBZE - GENÇLİK CADDESİ

Gebze ilçesi Barış Mahallesi ile Tatlıkuyu mahallelerinde oturan vatandaşların, Eskihisar’a rahat ulaşımlarının sağlanması amacıyla faaliyette olan 408 No’lu hattın mevcut güzergahı yeniden düzenlendi. Güzergah: Eskihisar Feribot İskelesi Kalkış- 3024 Sok. (Dönüşte 3021 Sok.- Feribot Yolu)- Dr. Zeki Acar Cd.-Eskihisar Cad. -1493/1 Sok.-1493/2 Sok.-1819 Sok.- Dr. Zeki Acar Cad. -Ahmet Pembegüllü Bulvarı -Körfez Cad.-İsmet Paşa Cad.- İlyasbey Cad.- Kavak Cad.- Bahar Cad.- Gençlik Cad.-1966 Sok.-1969 Sok. -1976/1 Sok.- Gençlik Cad. varış.

HAT 412- BEYLİKBAĞI- GEBZE- ADLİYE- MUTLUKENT -SGK

Gebze ilçesi Beylikbağı, Yavuz Selim, Ulus ve Hürriyet mahallelerinde oturan vatandaşların Yeni Adliye, Mutlukent ve SGK’ya ulaşımlarının sağlanması amacıyla “Beşevler - Gebze” Olarak Kayıtlı 412 No’lu hat güncellenerek, “412 Beylikbağı - Gebze - Adliye - Mutlukent - SGK” olarak düzenlendi. Güzergah : Ertuğrul Gazi İlkokulu Kalkış- Mimar Sinan Cad.-Muammer Aksoy Cad.- Bosna Cad.- Fikri Altıokka Cad.- Ankara Cad. -Aşık Veysel Cad.- Vatan Cad.-306/3 Sok. -Yaşar Doğu Cad.-Topçular Cad. -Yeni Bağdat Cad.-Doğan Cad. Dönüşte İbrahimağa Cad. (Akse Sapağı) -Issıkgöl Cad.-Veysel Karani Cad. -2406 Sok. -Mutlukent Bulvarı- Fırat Cad.-Rahmi Dibek Cad.-Dicle Cad. varış.

HAT 421-Y.SELİM-BAHARDERE-ADALET SARAYI-GEBZE-İSTASYON

Gebze ilçesi Hürriyet Mahallesinde oturan vatandaşların, Gebze Adalet Sarayı, Mevlana Mah., Gebze İlçe Merkezi, Fatih Devlet Hastanesi ve Marmaray Tren İstasyonu’na tek araç İle ulaşımlarının sağlanması amacıyla 421 No’lu hattın mevcut güzergahı yeniden düzenlenmiştir.



Güzergah: Gidiş: Yavuz Selim Meydan- 2030 Sk.-2061/1 Sk.-2055/1 Sk. -2055/3 Sk.- 2055 Sk.-Yasa Cd.-Soma Maden Şht. Cd.-Bahardere Cd.-868 Sk.-Y. Emre Cd.-Madenciler Cd.-Sarıkamış Şehitleri- Erenler Cd.-Özgür Cd.- Soma Maden Şht. Cd. (Gebze Adalet Sarayı) -895 Sk.-891 Sk.-Ayyıldız Cd.- 892 Sk.-M. Aksoy Cd.-İbrahimağa Cd.- Y. Bağdat Cd.- 611 Sk.- İlyas Uzuner Cd.-İstasyon Cd.-Şht. Abdullah Horoz Cd.-Plevne Cd.-Esatbey Cd. -1444 Sk.-Topçular Depolama Alanı. Dönüş: Topçular Depolama Alanı Kalkış- 1444 Sk.-Esatbey Cd.-Plevne Cd.-Şht. Abdullah Horoz Cd.-İstasyon Cd.-1458 Sk.-İstanbul Cd.-İlyas Uzuner Cd.-Kadıoğlu Cd.-Yeni Bağdat Cd.-İbrahim Ağa Cd.-Muammer Aksoy Cd.-Bahar Dere Cd.-2055/1 Sk.-2061/1 Sk.-2030 Sk.-Yavuz Selim Meydanı.