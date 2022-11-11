

Çayırova Belediyesi, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Gününde anlamlı bir etkinliğe imza attı. Günün anlam ve önemine binaen saat 11.11’de başlayan etkinlik okuldaki öğrenciler tarafından ilgi gördü. Okullarının bahçesine ağaç dikmek için kolları sıvayan öğrenciler, belediye ekipleri ile birlikte ağaç dikimini gerçekleştirerek geleceğe nefes oldular. Öğrenciler ağaç dikimi sonrası ağaca ilk can suyu vermenin heyecanını yaşadı. Çayırova Anadolu Lisesi Müdürü Seyhan Karahan anlamlı bir etkinlik gerçekleştirdiklerini belirterek, Çayırova Belediyesine katkılarından dolayı teşekkür etti.

Etkinlikte yer alan öğrenciler, dünyamızın akciğerinin ağaçlar olduğunu belirterek, etkinliğin içinde yer almaktan dolayı mutlu olduklarını ifade ettiler.