Genç MÜSİAD Gebze İçin Kongre Günü!

Genç MÜSİAD Gebze 22 Aralık Perşembe günü (yarın) kongre yapacak. Mevcut Başkan Ümit Akın’ın başkanlığını tek liste olarak seçime giren Enes Malkoç’a devredeceği kongreye Gebze bölgesinden işadamlarının ve siyasetçilerin yoğun ilgi göstermesi bekleniyor. Programa katılacak isimlerin arasında Genç MÜSİAD Genel Başkanı Yavuz Fettahoğlu’unda olduğu öğrenildi.