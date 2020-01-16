Hastalara moral ziyareti

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hasta ziyaretleri gerçekleştirerek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Hasta ve yakınlarıyla sohbet eden ve sıkıntılarını dinleyen Başkan Bıyık, ihtiyaçlarını sorarak her zaman yanlarında olduklarını ifade etti. Darıcalı vatandaşlarla gönül bağının olduğunu kaydeden Başkan Bıyık, “Sizin derdiniz bizim de derdimiz. Bizler hep birlikte büyük Darıca ailesiyiz. Darıcalılarla aramızda gönül bağımız var. Her zaman bir araya gelerek dertlerinizi paylaşacağız” diye konuştu.

MUHTARA GEÇMİŞ OLSUN ZİYARETİ

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, rahatsızlığı nedeniyle hastanede tedavi gören Fevzi Çakmak Mahallesi Muhtarı Nevzat Aytekin’i de ziyaret ederek sağlık durumu hakkında bilgi aldı ve geçmiş olsun temennisinde bulundu.