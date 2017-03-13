İLÇE HABERLERİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

İlk Test Sürüşü Köşker'den

Gebze’yi ve Eskihisar’ı bölgesinde cazibe merkezi haline getirecek olan Macera ve Aksiyon Parkı’nda incelemelerde bulunan Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, yapımı tamamlanan dağ kızağının ilk test sürüşünü gerçekleştirdi

İlk Test Sürüşü Köşker'den

13 Mart 2017 Pazartesi 13:07


HEM DENETLEDİ HEM BİLGİ ALDI 
Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, Eskihisar’a yapımı son aşamasına gelen Macera Aksiyon Parkı’nda incelemelerde bulundu. Belediye başkan yardımcısı Nilay Ayran ve belediye meclis üyelerinin de eşlik ettiği inceleme turunda Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, montaj çalışmalarının tamamlandığı dağ kızağının ilk test sürüşünü gerçekleştirdi. Macera ve Aksiyon Parkı içerisinde yer alan oyun grupları ve dağ kızağı hakkında firma yetkililerinden bilgi alan Başkan Köşker, ilk test sürüşünü kendisi yaptı. 
DİREKSİYON BAŞINA GEÇTİ 
Test sürüşünü başarıyla tamamlayan Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, “Gebze’mizi ve Eskihisarımızı bölgesinde adeta bir cazibe merkezi haline getirecek olan Macera ve Aksiyon Parkımızda çalışmalarımız hızla sona doğru geliyor. Oyun grupları ve dağ kızağının montaj aşamaları tamamlandı ve test sürüşleri başladı. Bizler de direksiyon başına geçerek dağ kızağını denedik. En kısa zamanda macera parkımızı tamamlayarak hemşerilerimizin hizmetine açacağız inşallah” dedi. 


Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
TÜRK YUNAN İLİŞKİLERİ YENİDEN GERGİNLEŞİRKEN TÜRK YUNAN İLİŞKİLERİ...
Türkiye'den Dünyaya Gönül köprüsü! Türkiye’den Dünyaya...
2. Alemlere Rahmet Kısa Film Yarışması Ödül Töreni 2. Alemlere Rahmet...
Bosna Hersek'te Devr-i Alem Bosna Hersek'te Devr-i...
Anahtar Kelimeler
Test SürüşüMaceraKöşkerTatlıkuyuMuallim KöyBallıkayaHerekeWebHaberİzmitşekerpınarDerinceDaricaDilovasıKocaeliGebze GazetesiGebze
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Çayırova'ya Tıp Merkezi ! Çayırova'ya Tıp Merkezi !
Darıca Farabi Hastanesine Yeni Kameralar Darıca Farabi Hastanesine Yeni Kameralar
Gebze'nin En Yeşil Bayramı ! Gebze'nin En Yeşil Bayramı !
Karabacak Trafik Kazası Geçirdi ! Karabacak Trafik Kazası Geçirdi !
Otobüsteki Gergin Dakikalar ! Otobüsteki Gergin Dakikalar !
Bir Kazada İzmit'te Bir Kazada İzmit'te
Yukarı Çık

Çayırova'ya Tıp Merkezi !
Çayırova’da Derman Tıp Merkezi açıldı.

Haberi Oku