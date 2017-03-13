İlk Test Sürüşü Köşker'den

Gebze’yi ve Eskihisar’ı bölgesinde cazibe merkezi haline getirecek olan Macera ve Aksiyon Parkı’nda incelemelerde bulunan Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, yapımı tamamlanan dağ kızağının ilk test sürüşünü gerçekleştirdi

HEM DENETLEDİ HEM BİLGİ ALDI



Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, Eskihisar’a yapımı son aşamasına gelen Macera Aksiyon Parkı’nda incelemelerde bulundu. Belediye başkan yardımcısı Nilay Ayran ve belediye meclis üyelerinin de eşlik ettiği inceleme turunda Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, montaj çalışmalarının tamamlandığı dağ kızağının ilk test sürüşünü gerçekleştirdi. Macera ve Aksiyon Parkı içerisinde yer alan oyun grupları ve dağ kızağı hakkında firma yetkililerinden bilgi alan Başkan Köşker, ilk test sürüşünü kendisi yaptı.

DİREKSİYON BAŞINA GEÇTİ

Test sürüşünü başarıyla tamamlayan Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, “Gebze’mizi ve Eskihisarımızı bölgesinde adeta bir cazibe merkezi haline getirecek olan Macera ve Aksiyon Parkımızda çalışmalarımız hızla sona doğru geliyor. Oyun grupları ve dağ kızağının montaj aşamaları tamamlandı ve test sürüşleri başladı. Bizler de direksiyon başına geçerek dağ kızağını denedik. En kısa zamanda macera parkımızı tamamlayarak hemşerilerimizin hizmetine açacağız inşallah” dedi.





