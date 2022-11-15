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İnönü semt pazarı hizmete açıldı

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin İnönü Mahalle Danışma Meclisi toplantısında müjdesini verdiği semt pazarı hizmete açıldı.

İnönü semt pazarı hizmete açıldı

15 Kasım 2022 Salı 12:40


Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, vatandaşların taleplerini yerine getirmeye devam ediyor. Başkan Çiftçi,  İnönü Mahallesi sakinlerinin talebi üzerine mecliste kararı alınan semt pazarı 135. Sokakta hizmete açıldı. 

SEMT PAZARI MUTLULUĞU
İnönü Mahallesi sakinleri, uzun bir aradan sonra yeniden semt pazarına kavuşmanın sevincini yaşadı. Mahallelerinde semt pazarı olmadığı dönemlerde zorlandıklarını belirten vatandaşlar, pazarlarının tekrar kurulmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdiler. Pazar alışverişine çıkan mahalle sakinleri yapılan hizmetten dolayı Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi ’ye teşekkür etti.



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