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İnşaat malzemesi çalan 2 şüpheli tutuklandı

Kocaeli'de 85 bin lira değerinde inşaat malzemesi çalan 2 kişi tutuklandı.

İnşaat malzemesi çalan 2 şüpheli tutuklandı

14 Aralık 2022 Çarşamba 17:57

Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Karamürsel ilçesinde 3 ayrı inşaatta 6 bin 860 metre kablo ile sunta, demir kesme makinesi, matkap ve kerpeten çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı. Ekipler, yürütülen araştırma sonucu 85 bin lira değerindeki malzemeleri çalan M.T. ile A.B'yi yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.


AA
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