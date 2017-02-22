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İstasyon Mahallesi Kızgın!

Darıca İstasyon Mahallesi Muhtarı Mehmet Keskin bir takım açıklamalarda bulundu.

İstasyon Mahallesi Kızgın!

22 Şubat 2017 Çarşamba 12:05

 İstasyon Mahallesi’nde Sedaş’tan dolayı sorun yaşadıklarını ifade eden Keskin, “Şuanda 1407 ve 1408 sokakları başta olmak üzere mahalle genelinde 50 – 60 sokak lambası yanmıyor. Akşam olunca mahalle karanlığa gömülmüş durumda. 186 şikayet hattı oyalamaktan başka bir şey değil.
Muhtarlar için özel hat oluşturdular. Sorunu oraya bildiriyoruz fakat 2 aydır gelen giden, hizmet eden yok” dedi.


HALKIN ŞİKAYETÇİ

İstasyon Mahallesi’nde yaşayan vatandaşların elektrik konusunda oldukça sıkıntılı süreç yaşadığını ifade eden Muhtar Keskin, “Bunu sadece muhtar olarak söylemiyorum. Bu İstasyon Mahallesi’nde yaşayan vatandaşın sıkıntısıdır. Yanmayan sokak lambalarının yanı sıra şu anda çalışan sokak lambaları da gündüz yanıyor. Sürekli elektrik kesintileri yaşanıyor. Bu bir sorundur. Fakat aylardır çözüm alabilmiş değiliz” ifadelerini kullandı.

SEDAŞ HALKTAN ÖDÜL ALMALI

Sorumlu kişilerin bu konuda çözüm üretmesi gerektiğini ifade eden Keskin, “Bakın her gün, Sedaş şuradan ödül aldı, buradan ödül aldı şeklinde bilgiler okuyoruz. Sedaş masa başında ödül almayı bırakıp, halktan ödül alsın. Bu sorunları çözerek halkın ödülünü alsın” şeklinde konuştu

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