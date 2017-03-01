İSU İÇ DENETÇİSİ, ULUSLARARASI SERTİFİKA ALDI

Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSU) Genel Müdürlüğü İç Denetim Birimi Başkanlığı bünyesinde görev yapan İç Denetçi Metin Kalyoncu, Uluslararası İç Denetçiler Birliği tarafından düzenlenen CGAP sınavında başarılı olarak Uluslararası Kamu Denetçiliği Profesyonelliği Sertifikası aldı.

Kurumların mevcut durumlarını gözlemlemek, eksikliklerini ve aksayan süreçlerini ortaya çıkarmak ve bunlara yönelik düzeltici ve önleyici faaliyetleri geliştirmek amacını yürüten İç Denetim Birimi, daha sistematik yaklaşımlar getirerek kurumların amaçlarına ulaşmasına yardımcı oluyor. Kocaeli’nde, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü ile Kocaeli ve Gebze Teknik Üniversiteleri bünyesinde İç Denetim Birimleri faaliyet gösteriyor.



Uyguladığı teknolojik yatırımlar ile ülkemizde öncü kurum olan İSU Genel Müdürlüğü’nde İç Denetim Birimi Başkanlığı üç yıl önce kuruldu. Konusunda uzman ve tecrübeli 3 İç Denetçinin görev yaptığı Birimde görev yapan İç Denetçi Metin Kalyoncu, Uluslararası İç Denetçiler Birliği (IIA) tarafından düzenlenen Uluslararası Kamu Denetçiliği Profesyonelliği Sertifikası (CGAP) sınavına girdi. Sınavda başarılı olan Metin Kalyoncu, tüm dünyada geçerliliği bulunan Uluslararası Kamu Denetçiliği Profesyonelliği Sertifikasını kazandı.

İSU Genel Müdürlüğü’nün yaptığı başarılı çalışmaların ve eğitime verdiği önemin mesleki olarak gelişimine ivme kazandırdığını belirten İç Denetçi Metin Kalyoncu,

“Zorlu bir sınav sürecinden sonra Uluslararası Kamu Denetçiliği Profesyonelliği Sertifikasını kazandım. Mesleki gelişim anlamında uluslararası sertifika her zaman iyidir ve prestijlidir. İç Denetçiliği sertifikamız olsa bile tüm dünya da geçerli bir belgenin alınmasının sevincini yaşıyorum. Bu belgenin alınmasında bize verdiği desteklerden ve sağladığı çalışma ortamından dolayı başta Genel Müdürümüz İlhan Bayram Bey olmak üzere Birim Başkanlığı ve çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu sertifikadan aldığımız heyecan ile iç denetim ile ilgili sertifikalar oldukça onları da almak için çalışmalarımızı da sürdüreceğiz. ”dedi.

İSU İç Denetçisi Metin Kalyoncu, ayrıca geçtiğimiz yıl Uluslararası İç Denetçiler Birliği tarafından düzenlenen Kontrol Öz Değerlendirme Yetkinliği (CCSA) sınavında da başarılı olarak sertifika kazanmıştı.