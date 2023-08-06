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İzmit Belediyesi'nden Özkan Uğur'a Müzikal Anma

İzmit Belediyesi Kent Orkestrası, geçtiğimiz haftalarda aramızdan ayrılan Türk müziğinin değerli ismi Özkan Uğur'u anmak amacıyla etkileyici bir konser düzenledi. Konser, Yahya Kaptan Amfi Tiyatro'da gerçekleşti.

İzmit Belediyesi'nden Özkan Uğur'a Müzikal Anma

06 Ağustos 2023 Pazar 13:53

  İzmit Belediyesi, Türk müziğinin değerli ismi Özkan Uğur'un anısını yaşatmak amacıyla Kent Orkestrası tarafından unutulmaz bir konser düzenledi. Yahya Kaptan Amfi Tiyatro'da gerçekleşen etkinlikte, Özkan Uğur ve MFÖ'nün şarkıları coşkuyla seslendirildi. "Olduramadım", "Sarı Laleler", "Bodrum Bodrum" gibi parçaları İzmitliler birlikte söyledi. 
  İzmit Belediyesi, yaz aylarını renklendiren Park Konserleri ile sanatı ve kültürel etkinlikleri halkla buluşturmaya devam ediyor. Bu anlamlı etkinlik, İzmitlilere unutulmaz bir müzikal deneyim yaşattı ve Özkan Uğur'un müziği bir kez daha hayranlarıyla buluştu. 
 


İHA
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