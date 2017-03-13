İLÇE HABERLERİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Karabacak Trafik Kazası Geçirdi !

- Dilovası ilçesinde, Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak'ın da içinde olduğu makam otomobili ile 2 aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Karabacak Trafik Kazası Geçirdi !

13 Mart 2017 Pazartesi 09:16


- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İzmit'teki toplu açılış programına katılan Karabacak'ın Darıca'ya dönerken kaza geçirdiği öğrenildi
- Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde, Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak'ın da içinde olduğu makam otomobili ile 2 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mesut Laçin'in kullandığı 06 AK 4247 plakalı Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak'ın makam otomobili, TEM otoyolunun Dilovası rampasında, yolun kaygan olması nedeniyle önündeki plakası ve sürücüsü henüz belirlenemeyen otomobile çarptı.

Arkadan gelen, belediye basın çalışanlarını taşıyan 34 FM 5902 plakalı otomobilin de Karabacak'ın aracına çarpması sonucu Darıca Belediyesi basın görevlileri Gökhan Şahin ve Bülent Anar ile özel kalem müdürlüğü çalışanı Kenan İbar yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, ambulanslarla Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi.

Kazadan yara almadan kurtulan Başkan Karabacak'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İzmit'teki toplu açılış programından döndüğü öğrenildi.

Kazaya karışan araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından otoyolda trafik akışı normale döndü.

Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İzmit'teki toplu açılış programına katıldıktan sonra dönüş yolundayken kaza yaptıklarını söyledi.
Dilovası rampasına çıkarken akan trafiğin aniden durduğunu ifade eden Karabacak, "Hava yağışlıydı. Yolun kaygan olması nedeniyle önümüzdeki aracın aniden durması sonucu arkadan çarpmak zorunda kaldık. O sırada arkamızdan gelen belediyemizin basın birimindeki görevli arkadaşlarımızı taşıyan otomobil de bize çarptı. Bizde bir sıkıntı yok. Arkadaşlarımız kafalarını çarpmışlar ama onlarda da çok fazla bir şey yok." diye konuştu.

KOCAELİ (AA) 
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
TÜRK YUNAN İLİŞKİLERİ YENİDEN GERGİNLEŞİRKEN TÜRK YUNAN İLİŞKİLERİ...
Türkiye'den Dünyaya Gönül köprüsü! Türkiye’den Dünyaya...
2. Alemlere Rahmet Kısa Film Yarışması Ödül Töreni 2. Alemlere Rahmet...
Bosna Hersek'te Devr-i Alem Bosna Hersek'te Devr-i...
Anahtar Kelimeler
GebzeGebze GazetesiKocaeliDilovasıDaricaDerinceşekerpınarİzmitHaberWebHerekeBallıkayaMuallim KöyTatlıkuyuşükrüKarabacakTrafik Kazası
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Gebze'nin En Yeşil Bayramı ! Gebze'nin En Yeşil Bayramı !
Otobüsteki Gergin Dakikalar ! Otobüsteki Gergin Dakikalar !
Bir Kazada İzmit'te Bir Kazada İzmit'te
Gebze'de Trafik Kazası ! Gebze'de Trafik Kazası !
Havalar Nasıl? Havalar Nasıl?
KAHRAMAN SAKARYA'da KAHRAMAN SAKARYA'da
Yukarı Çık

Gebze'nin En Yeşil Bayramı !
1600 fidan toprakla buluştu

Haberi Oku