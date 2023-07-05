Karikatürist-Yazar Sedat Usta’ya Son Görev!

İki çocuk babası Sedat Alkan için Gebze Osmanyılmaz mahallesi, Çınar Camii’nde ikindi namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Gebze Belediyesi’nin kıdemli hocalarından Bekir Hoca’nın kıldırdığı cenaze namazına Sedat Alkan’ın ailesi, yakınları, sevenleri ile Gebze Basınından Gebze Gazetesi Kurucusu, Araştırmacı-Yazar, Gazeteci İsmail Kahraman ile Gazetemiz Sahibi Gazeteci-Yazar Yılmaz Işık katıldı.



Hereke halısından ötürü Dünyaca ünlenen Karikatürist-Yazar, Desinatör Sedat Gebze Basınından sadece Gebze Gazetesi Kurucusu, Araştırmacı-Yazar, Gazeteci İsmail Kahraman ile Gazetemiz Sahibi Gazeteci-Yazar Yılmaz Işık katıldı.

GAZETECİ-YAZAR İSMAİL KAHRAMAN: ” ÇOK KIYMETLİ BİR BÜYÜĞÜMÜZÜ EBEDİYETE UĞURLUYORUZ!”

Araştırmacı-Yazar İsmail Kahraman kısa bir konuşma yaparak , Sedat Alkan’ın bölgemiz ve Türkiye için önemli bir şahsiyet olduğuna dikkat çekerek: ” Önemli bir şahsiyeti yitirdik. Allah rahmet eylesin” dedi.

Alkan’ın cenaze namazı öncesi, Araştırmacı-Yazar İsmail Kahraman çok kısa bir konuşma yaparak Gebze’nin bugün çok önemli bir ismi kaybettiğine dikkat çekerek, ” Sedat Ağabeyimiz, özellikle Hereke halısının Dünya’ya tanıtılmasından çok önemli görevler ifa etmiş ve bu anlamda ünlenmiş bir büyüğümüzdü. Onu bugün hep birlikte burada ebediyete uğurluyoruz,. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyoruz. Ruhu şad, mekanı cennet olsun!” dedi.

BEKİR HOCA: ” BIRAKTIĞI ESERLERİ İLE İSMİ YAŞAYACAK!”

Gebze Belediyesi’nin Hocası Bekir Hoca da namaz öncesi yaptığı kıza konuşmada, musallada yatmakta olan Sedat Alkan Usta’nın bölgemizin ve ülkemizin tanıtımında, özellikle Hereke halısının dünyaca tanınmasından ötürü yaptığı katkıları ve bıraktığı eserlere dikkat çekerek: ” İsmail Abimizin de belirttikleri gibi, Sedat Amcamızın ismi geride bıraktığı eserleri ile yaşayacaktır. Kendisine Allah’tan rahmet diliyorum” diyerek hellallik aldırdı ve namaza geçti.

Alkan, 2015 temmuzunda da hastanede tedavi altında yatan eşi Uğursen Alkan’ı 69 yaşında iken kaybetmişti. Kılınan cenaze namazının ardından, Sedat Alkan’ın cenazesi Pelitli mezarlığındaki aile kabristanında eşinin yanına defnedildi.

Sedat Ağabey’e bir kez daha Allah’tan rahmet, kederli ailesi ile sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyoruz.

YILMAZ IŞIK









