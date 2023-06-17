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Karne Günü Şakalaşırken Arkadaşını Öldürüyordu

- Karnesini alan öğrenci okul önünde arkadaşı tarafından tabanca ile vuruldu

Karne Günü Şakalaşırken Arkadaşını Öldürüyordu

17 Haziran 2023 Cumartesi 07:46

 Darıca ilçesinde karnesini aldıktan sonra okul önünde kendisini bekleyen arkadaşının yanına giden lise öğrencisi, tabanca ile vuruldu. İki lise öğrencisinin tabanca ile şakalaşırken olayın meydana geldiği öğrenildi. 
  Olay, Darıca ilçesi Nenehatun Mahallesi’ndeki Deniz Yıldızları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, karnesini alan 11. sınıf öğrencisi M.Ü. (17), okul karşısında kendisini bekleyen arkadaşı O.K.'nin (17) yanına gitti. O.K., belindeki silahı arkadaşı M.Ü. ile şakalaşmak için çıkarttı. O sırada okul müdürünü fark eden O.K., tabancayı saklamaya çalıştığı esnada patladı. Tabancadan çıkan kurşun, M.Ü.'nün bacağına isabet etti. M.Ü. acı içinde yere yığılırken, arkadaşı O.K. de elindeki silahtan çıkan kurşunla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı öğrenciyi ambulansla hastaneye kaldırdı. 
  O.K.'nin de daha önce Deniz Yıldızları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde eğitim gördüğü, ancak okulla ilişkisinin kesildiği öğrenildi. Polis ekipleri kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı. 






İHA
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