Kaza geçiren Gölcük Belediyesi Temizlik İşleri personeli Adem Özmen ebediyete uğurlandı

Gölcük Belediyesi Temizlik İşleri personeli Adem Özmen, geçtiğimiz pazar günü geçirdiği elim bir kaza sonucu yaralanmış, sonrasında da tedavi gördüğü Umuttepe Üniversite Hastanesi’nde vefat etmişti. Bunun üzerine, Gölcük Belediyesi Hizmet Binası önünde bir tören düzenlendi. Törene; Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, siyasi parti ilçe başkanları ve belediye çalışanları ile Özmen’in ailesi ve sevenleri katıldı.

KARDEŞİMİZİN BİZLERİN ÜZERİNDE, İLÇEMİZİN ÜZERİNDE HAKKI HUKUKU VAR

Büyük bir üzüntünün yaşandığı anma töreninde bir konuşma yapan Başkan Sezer şunları söyledi: “Bugün derin bir üzüntü içindeyiz. 165 bin kişiyi aşan nüfusuyla Gölcük büyük bir ilçedir. Gölcük'ün tüm sorunlarında, meselelerinde, ihtiyaçlarını gidermeye çalışan Gölcük Belediyesi’nin siz değerli çalışanları, özellikle pandemi sürecinde çok yoğun bir efor ve gayret sarf ettiniz. Bu süreçte en fazla öne çıkan Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ile Temizlik İşleri Müdürlüğü oldu. Çok değerli Adem Özmen kardeşimiz de temizlik işleri çalışanı olarak, özveriyle, gayretle, fedakarca çalışan bir kardeşimizdi. Ancak pazar günü meydana gelen elim bir kaza neticesinde yaralandı. Akabinde hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen dün akşam saat 20.00 civarında maalesef hayatını kaybetti. Kardeşimizin bizlerin üzerinde, ilçemizin üzerinde hakkı hukuku var. Bizler de kendisine olan saygımızdan, hürmetimizden, kendisini anmak için şu an burada toplanmış bulunuyoruz. Ben tüm belediyemizin çalışanlarına baş sağlığı diliyorum. Fedakârca çalışmalarınızdan dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Özellikle kederli ailesine başsağlığı, Allah'tan sabrı cemil, ezri cezil niyaz ediyorum. Kendilerine Allah sabır versin. Geride kalanlara sağlıklı uzun ömürler nasip etsin. Çok üzgün olduğumu, ilçemiz açısından büyük bir kayıp olduğunu söylemek istiyorum. Allah rahmetiyle muamele eylesin, mekânı cennet olsun” dedi.

EBEDİYETE UĞURLANDI

Gölcük Belediyesi’nde yapılan tören sonrasında, Gelincik Camisi’nde öğlen namazına müteakip cenaze namazı kılındı ve Mamuriye Mezarlığı’na dualar eşliğinde defnedilerek, ebediyete uğurlandı.









