Kendini geliştiren ve üreten kadınların yanında olacağız

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Jandarma Onbaşı Şehit Zafer Tuygun Mahalle Konağı’nı ziyaret ederek dikiş nakış kursu gören kadınlarla bir araya geldi. Kişisel gelişim kurslarına önem verdiklerini belirten Başkan Muzaffer Bıyık, “Üreten ve kendini geliştiren kadınların her zaman yanında olacağız” dedi.

Mahalle Konaklarında bulunan Kişisel Gelişim ve Eğitim Merkezlerini (KİGEM) ziyaret eden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, kadın kursiyerlerle buluşmalarını sürdürüyor. Eşi Havva Bıyık ve AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Selma Gülenç’in de yer aldığı ziyaretlerde kurslarda yapılan çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulunan Başkan Muzaffer Bıyık, kadınlara yönelik projelere önem verdiklerini söyledi.

ÜRETEN KADINLARA DESTEK OLACAĞIZ

Jandarma Onbaşı Şehit Zafer Tuygun Mahalle Konağı’nı da ziyaret eden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, “Kadınları önemsiyor, kendilerini geliştirmelerine katkıda bulunmaya özen gösteriyoruz. Mahalle konaklarımızda bulunan KİGEM vasıtasıyla kadınların hayatlarını kolaylaştırmayı amaçlıyoruz. Üreten ve kendini geliştiren kadınların her zaman yanında olacağız. Açacağımız satışı merkeziyle ürettiğiniz ürünleri satarak aile ekonominize katkıda bulunabileceğiniz bir ortamı da sizlere sağlayacağız” diye konuştu. KiGEM’de eğitim gören kadın kursiyerler de kendilerine verdiği destekten dolayı Başkan Muzaffer Bıyık’a teşekkür ettiler.