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Kent Meydanında Otoparkın Kaba İnşaatı Tamam

Çayırova Belediyesi'nin Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile birlikte hayata geçirdiği kent meydanında üç katlı otoparkın kaba inşaatı tamamlandı.

Kent Meydanında Otoparkın Kaba İnşaatı Tamam

19 Haziran 2023 Pazartesi 17:40

 Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Büyükşehir Belediyesi ile birlikte kent meydanı için kolları sıvamıştı. Çalışmaların büyük bir hızla devam ettiği Çayırova Kent Meydanı’nda inşa edilen ve ilçenin parklanma ihtiyacını büyük oranda karşılayacak üç katlı otoparkın kaba inşaatı tamamlandı. Yoldan 11 metre derinlikte inşa edilen otoparkın kaba inşaatının bitmesinin ardından, meydana inşa edilecek Çayırova’nın yeni camisi için harekete geçildi. Otopark üzerine inşa edilecek cami için çalışmalara başlanırken, caminin temeli için de beton serimi tamamlandı. Bununla beraber, kent meydanında çevre-peyzaj düzenlemesi ve kafeterya için hafriyat çalışmalarının da çok kısa bir sürede başlayacağı açıklandı. 
 Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, "İlçemizin kalbinin atacağı ve vatandaşlarımızın nefes alacağı kent meydanında çalışmalar hızla ilerliyor. 25 bin metrekare alana kurulan Kent Meydanı yaklaşık 3 bin kişilik ve alt katında sergi ve sosyal alanı olan camisi, otoparkı, yürüyüş ve bisiklet yolu, kuru havuzu, amfisi, paten pisti,  kafeteryası, fitness, dinlenme ve çocuk oyun alanları ile Çayırova'mızın yeni cazibe merkezi olacak" dedi. 


İHA
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