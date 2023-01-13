İLÇE HABERLERİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kentin sorunlarına çözüm üretecek proje yarışmasında 40 bin TL ödül

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından "Genç Şehir Proje Yarışması" düzenleniyor. Kentin sorunlarına çözüm üretecek proje yarışmasında birinciye 40 bin TL ödül verilecek.

Kentin sorunlarına çözüm üretecek proje yarışmasında 40 bin TL ödül

13 Ocak 2023 Cuma 21:35

  Bu yıl ikicisi düzenlenecek "Genç Şehir Proje Yarışması" ile gençlerin sağlık ve spor, gıda ve tarım, eğitim, sosyal alan, yaşlılar, bilişim ve engelliler konularında yenilikçi, uygulanabilir, toplum ve şehir yararına olabilecek fikirlerle üretime katkı sağlaması ve kendilerini geliştirmelerine fırsat sunulması amaçlanıyor. Yarışmaya katılmak için son proje teslim tarihi ise 1 Mart 2023 olarak belirlendi. Yarışmaya katılan her proje, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından uygulanması muhtemel projeler arasına alınacak. Öncelikle proje yarışmasına başvurmak için Kocaeli’de ikamet etme veya eğitim için Kocaeli’de yaşama şartı bulunuyor. Katılımcıların yaş aralığının ise 14-29 arası olması gerekiyor. 7 kategoriden oluşan yarışmada sağlık ve spor, gıda ve tarım, eğitim, sosyal hayat, bilişim, yaşlılar, engelliler alanlarındaki projeler değerlendirilecek. 
  Belirlenen alanlarda gençler tarafından hazırlanan projeler, 2-10 Mart 2023 tarihleri arasında alanlarında uzman komisyon üyeleri tarafından yayınlanan değerlendirme ölçütlerine uygun şekilde puanlanacak ve sıralamaya konularak her alanda ilk üç ve mansiyon proje belirlenecek. Proje yarışmasının sonuçları ödül töreninde duyurularak her alanda ilk üçe giren projelere ödülleri dağıtılacak. Projenin ödül töreni 15 Mart 2023 tarihinde yapılacak. Yarışmada her kategoriden projelere birinci için 40 bin, ikinci için 30 bin, üçüncü için 20 bin ve mansiyon 7 bin 500 TL para ödülü verilecek. 
 


İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
KocaeliTahir BüyükakınZinnur BüyükgözSeddar YavuzGebzeVali
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Başkan Büyükakın: Keşke Kocaeli’deki her evi ziyaret edebilsem Başkan Büyükakın: Keşke Kocaeli’deki her evi...
Binanın çatı katı alevlere teslim oldu, 1 kişi dumandan etkilendi Binanın çatı katı alevlere teslim oldu, 1 kişi...
İçinde 10 bin 950 TL bulunan çanta sahibine teslim edildi İçinde 10 bin 950 TL bulunan çanta sahibine teslim...
Çocuk Atölyeleri ile miniklerin ara tatili renklenecek Çocuk Atölyeleri ile miniklerin ara tatili renklenecek
Yaya tramvaya çarptı Yaya tramvaya çarptı
Beşinci kattan boş havuza düşen öğretmen, son yolculuğuna uğurlandı Beşinci kattan boş havuza düşen öğretmen, son...
Yukarı Çık

banner375

banner376

banner377

Başkan Büyükakın: Keşke Kocaeli’deki her...
Vatandaşın dilek ve önerilerine büyük önem veren Başkan Büyükakın, ‘’Halkımızla yüz yüze temas...

Haberi Oku