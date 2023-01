Kentin sorunlarına çözüm üretecek proje yarışmasında 40 bin TL ödül

Bu yıl ikicisi düzenlenecek "Genç Şehir Proje Yarışması" ile gençlerin sağlık ve spor, gıda ve tarım, eğitim, sosyal alan, yaşlılar, bilişim ve engelliler konularında yenilikçi, uygulanabilir, toplum ve şehir yararına olabilecek fikirlerle üretime katkı sağlaması ve kendilerini geliştirmelerine fırsat sunulması amaçlanıyor. Yarışmaya katılmak için son proje teslim tarihi ise 1 Mart 2023 olarak belirlendi. Yarışmaya katılan her proje, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından uygulanması muhtemel projeler arasına alınacak. Öncelikle proje yarışmasına başvurmak için Kocaeli’de ikamet etme veya eğitim için Kocaeli’de yaşama şartı bulunuyor. Katılımcıların yaş aralığının ise 14-29 arası olması gerekiyor. 7 kategoriden oluşan yarışmada sağlık ve spor, gıda ve tarım, eğitim, sosyal hayat, bilişim, yaşlılar, engelliler alanlarındaki projeler değerlendirilecek.

Belirlenen alanlarda gençler tarafından hazırlanan projeler, 2-10 Mart 2023 tarihleri arasında alanlarında uzman komisyon üyeleri tarafından yayınlanan değerlendirme ölçütlerine uygun şekilde puanlanacak ve sıralamaya konularak her alanda ilk üç ve mansiyon proje belirlenecek. Proje yarışmasının sonuçları ödül töreninde duyurularak her alanda ilk üçe giren projelere ödülleri dağıtılacak. Projenin ödül töreni 15 Mart 2023 tarihinde yapılacak. Yarışmada her kategoriden projelere birinci için 40 bin, ikinci için 30 bin, üçüncü için 20 bin ve mansiyon 7 bin 500 TL para ödülü verilecek.

İHA