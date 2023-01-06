Kimsesizlerin Kimi Olmak İçin 7/24 Gayret Ediyoruz

Vali Yardımcısı Salih Bıçak ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür V. Kamil Tüylüoğlu tarafından karşılanan Vali Seddar Yavuz, ilk olarak çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.





Kocaeli Huzurevini gezerek huzurevi sakinleri ile yakından ilgilenip sohbet eden Vali Yavuz, bir ihtiyaç ve taleplerinin olup olmadığını sorarak, sağlıklı bir ömür temennisinde bulundu.





Vali Seddar Yavuz ziyaretin ardından yaptığı açıklamalarında; Eski huzurevi binasının depreme dayanıksız olması vesilesiyle yıkılması ve daha sonrada yeni bir huzurevi yapılması ile ilgili çalışmalar bizden önce başlamıştı. Kocaeli’de göreve başladığımızda ihalesi yapılmış ancak çeşitli sorunlar vesilesiyle bir türlü inşaatı başlayamamıştı. Pandemi koşullarına rağmen Huzurevimizi süresi içinde ve 5 yıldızlı bir otel konforunda bitirdik. Huzurevimizin 200 kişiye kadar kapasitesi artırılabilecek geniş alanları mevcut. Ama bizim burada misafir etmeyi düşündüğümüz, planladığımız sayı 116’dır. Şuanda 37 hanım, 43 erkek yaşlımızı burada misafir ediyoruz ve 25 civarında bir kapasitemiz boş. Dolayısıyla bizden talep olduğunda da bu talepleri karşılayacak durumdayız. Etkinlik odalarıyla, çeşitli rehabilitasyon ve sağlık odalarıyla gerçekten tek kişilik otel konforundaki rahatlığıyla muhteşem bir bina ortaya çıktı. Biraz önce yaşlılarımızla sohbet ettik. Onların hal ve hatırlarını ve açıkçası memnuniyetlerini de sorduk. Yeni taşındığımız için varsa bir eksiklik aksaklık bunu da görmek istedik. Ama devletimize olan dualarını, minnet ve şükran duygularını ilettiler. Bizde bundan büyük bir memnuniyet duyduk.





Sayın Cumhurbaşkanımızın Liderliğinde Sosyal Hizmet ve Sosyal Politikalar Alanında Dünyaya Örnek Olabilecek Devrim Niteliğinde Yenilikler Gerçekleştirildi





Pandemiye rağmen ihale iptal edilmeden bu sürecin tamamlanması ve taşınma işleminin gerçekleşmesinden büyük mutluluk duyduklarını belirten Vali Yavuz; Türkiye Cumhuriyeti Devleti Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde özellikle sosyal hizmet ve sosyal politikalar alanında dünyaya örnek olabilecek devrim niteliğinde yenilikler gerçekleştirdi. Bizde kimsesizlerin kimi olmak için 7/24 gayret ediyoruz. Başta ilin Valisi olarak ben ve eşim, Vali Yardımcılarımız, Kaymakamlarımız, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı çeşitli düzeylerdeki ASDEP personellerimiz, İl-İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımızın personelleri dahil olmak üzere kapı kapı geziyoruz. Hiçbir insanımızı çaresiz ve medetsiz bırakmamaya gayret gösteriyoruz. Bugün de burada bu değişikliklerden bir tanesini görmüş olduk. Pandemi şartlarına rağmen, Valiliğimizce yürütülen ihaleler iptal edilmeden sürecin tamamlanması ve taşınılması aşamasına gelinmiş olunmasından dolayı çok mutluyuz. Valilik olarak da burada ciddi bir emeğimiz söz konusu. Bu süreçte üstün gayret ve fedakarlık gösteren ekip arkadaşlarıma, Vali Yardımcılarıma, YİKOB personeli dahil tüm teknik personele, müteahhit firmaya da çok teşekkür ediyorum. İnşallah daha güzel hizmetlerde buluşmak nasip olur. Emeği geçen herkese tekrar teşekkür ediyorum.” diyen Vali Yavuz, Kocaeli Huzurevinin başta sakinleri olmak üzere ilimize hayırlı olması temennisinde bulundu.



