Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Hatay’da günlük 15 bin ekmek üretiyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Hatay’a gönderdiği mobil ekmek tırıyla depremzedeler için günde 15 bin ekmek üretiyor.

Hatay’da meydana gelen deprem sonrası birçok belediye ve sivil toplum kuruluşlarının bölgede yardım faaliyetleri sürüyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi de Hatay’ın Defne ilçesinde konumlandırdığı mobil ekmek fırınında çadır kentte kalan depremzedeler için ekmek üretiyor. Günde 10 ila 15 bin arasında ekmek üreten mobil fırının üretim kapasitesi gerektiğinde 40 bine ulaşabiliyor.

Ekmek üretiminden sorumlu Çetiner Güvendik, “Günlük 10-15 bin arasın ekmek yapıyoruz. İhtiyaç olursa 40 bine çıkma kapasitemiz var. Günde 3 öğün buradaki depremzede vatandaşlarımıza yemek veriliyor. Toplamda 10 bin kişinin üzerinde insana yemek çıkartıyoruz” diye konuştu.

İHA