İLÇE HABERLERİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kocaeli Önem Projesi Gerçekleşti

Gölcük'ten kısa kısa

Kocaeli Önem Projesi Gerçekleşti

10 Aralık 2022 Cumartesi 08:21

 Gölcük ilçesinde yapımı 19'uncu yüzyıla dayanan Siretiye Çeşmesi, Gölcük Belediyesince gerçekleştirilen çalışmayla ihya edildi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Osmanlı dönemine ait 1883 tarihli kitabeleri günümüze ulaşan tarihi çeşmede çalışmalar tamamlandı.
Mimar Cenk Şenol'un çizdiği projenin uygulandığı çeşmede tarihi yapılarda tercih edilen küfeki taşı kullanıldı.
Vatandaşların kullanımına sunulan çeşmenin her iki yüzünde tarihi kitabeler, yalak ve musluk bulunuyor.
Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, daha önce yaptıkları çalışmalarla Örcün Mahallesi'ndeki 5 çeşmeyi restore ettiklerini belirtti.
Sezer, Şirinköy merkezde tarihi kitabesi günümüze ulaşan çeşmenin ardından Siretiye Mahallesi'nde kitabesi günümüze ulaşan çeşmeyi de ihya ettiklerini kaydetti.
- Anaokulu öğrencileri atık malzemeleri değerlendirdi
Gölcük'teki Şirinköy Anaokulu'nda eğitim gören öğrenciler, atık malzemelerden çeşitli objeler yaptı.
Kocaeli Valiliğince hayata geçirilen "Kocaeli Önem Projesi" kapsamında Şirinköy Anaokulu'nda çocuklarda çevre bilinci oluşturulması amacıyla etkinlik düzenlendi.
Minik öğrencilerin evlerindeki atık malzemelerden yaptığı oyuncak ve eşyalar okulda sergilendi.
Etkinliğine Gölcük Milli Eğitim Şube Müdürü Abdülhalik Köse, Gölcük Belediyesi Çevre Müdürü Serkan Aksöz, çevre gönüllüleri, veliler, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
Anaokulu müdürü Fatma Köroğlu, etkinlikle çocuklara her atığın çöp olmadığı mesajını verdiklerini söyledi.


AA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Gölcük BelediyesiKocaeliGebze
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Özel bireyler ve firmalar Çayırova’da istihdam için buluştu Özel bireyler ve firmalar Çayırova’da istihdam...
Cinsel saldırıya uğrayan genç kızın ölümüne ilişkin Afgan sanığın yargılanması sürüyor Cinsel saldırıya uğrayan genç kızın ölümüne...
Dilovası Belediyesi araç filosunu güçlendiriyor Dilovası Belediyesi araç filosunu güçlendiriyor
Sorumlular bulununcaya kadar işin peşini bırakmayacağız Sorumlular bulununcaya kadar işin peşini bırakmayacağız
Devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı Devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı
Mezun olduğu liseyi ziyaret etti, anılarını tazeledi Mezun olduğu liseyi ziyaret etti, anılarını tazeledi
Yukarı Çık

banner375

banner376

banner377

Özel bireyler ve firmalar Çayırova’da istihdam...
Çayırova Naim Süleymanoğlu Kültür Merkezi’nde gerçekleşen “İstihdamda Ben De Varım” programına...

Haberi Oku