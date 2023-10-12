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Kocaeli Şehir Hastanesi'nde 15 İşletmenin Ruhsatsız Olduğu Tespit Edildi

İzmit Belediyesi ekipleri, Kocaeli Şehir Hastanesi'ndeki 15 işletmeye gerçekleştirdiği denetimde işletmelerin iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatlarının bulunmadığını tespit etti. İşletmelerin ruhsat alabilmeleri için gerekli evrakların İzmit Belediyesine sunulması konusunda bilgilendirme yapıldı ancak hastaneye ait yapı kullanma izin belgelerinin olmadığı da belirlendi.

Kocaeli Şehir Hastanesi'nde 15 İşletmenin Ruhsatsız Olduğu Tespit Edildi

12 Ekim 2023 Perşembe 13:41

  İzmit Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ile Zabıta Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz gün Kocaeli Şehir Hastanesi'nde hizmet veren 15 işletmeye denetim gerçekleştirdi. Denetime İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Emirşah Torun ve İzmit Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürü Reyhan Erbayrak da katıldı. Gerçekleştirilen denetimlerde tespit edilen eksiklikler iş yeri sahiplerine bildirilerek, gerekli mevzuat hükümlerine uymaları noktasında uyarılar yapıldı. 
  Yapılan denetimlerde aralarında market, kafe ve restoranın bulunduğu 15 işletmenin iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatlarının bulunmadığı tespit edildi. Denetim esnasında işletmelerin vergi levhaları, fiyat etiketleri, hijyen kurallarına uygunluğu ile faaliyet konularına göre gerekli incelemeler yapıldı. 
  İşletmelerin ruhsat alabilmeleri için konularına göre yönetmelik gereği gerekli evrakların İzmit Belediyesine sunulması konusunda bilgilendirme yapıldı ancak hastaneye ait Yapı Kullanma İzin Belgelerinin olmadığı da tespit edildi. Ekipler tarafından işletmelere iş yeri ruhsatı almaları ve gerekli evrakları tamamlamaları konusunda uyarıda bulunuldu. 
 


İHA
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