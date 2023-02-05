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Kocaeli'de karla karışık yağmur etkili oluyor

Kocaeli'de kent merkezinde karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde ise kar yağışı etkili oluyor.

Kocaeli'de karla karışık yağmur etkili oluyor

05 Şubat 2023 Pazar 22:53

 
 Hava sıcaklığının düştüğü Kocaeli'de yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oluyor. Özellikle Kartepe ve Başiskele ilçelerinin yüksek kesimlerine lapa lapa kar yağarken, kent merkezinde ise karla karışık yağmur etkili oluyor. Yağışlı havanın, 9 Şubat Perşembe gününe kadar aralıklı olarak devam edeceği tahmin ediliyor. 
Öte yandan, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri bünyesinde oluşturulan karla mücadele ekipleri de,  
muhtemel olumsuzluklara karşı hazır halde bekliyor. 




İHA
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