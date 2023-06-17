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Kocaeli'nde 4 Katlı Binanın Çatısında Yangın Çıktı

Körfez ilçesinde bulunan 4 katlı binanın çatısında yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Kocaeli'nde 4 Katlı Binanın Çatısında Yangın Çıktı

17 Haziran 2023 Cumartesi 07:48

  Yangın, Esentepe Mahallesi Şehit Bilgin Varlı Sokak üzerinde bulunan 4 katlı binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, binanın çatısında bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yükselen dumanları fark eden çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri teleskobik merdiven yardımıyla yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Çatıda maddi hasar meydana gelirken herhangi bir yaralanma olayı yaşanmadı. 
  Polis olayla ilgili inceleme başlattı. 




İHA
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