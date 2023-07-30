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Kontrolden Çıkan Araç Otomobile Çarpıp Alev Aldı

Gebze ilçesinde kontrolden çıkan araç otomobile çarpıp alev aldı. Yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Kontrolden Çıkan Araç Otomobile Çarpıp Alev Aldı

30 Temmuz 2023 Pazar 11:30

 
  Kaza, D-100 kara yolu Ankara istikameti Köşklü Çeşme Mahallesi geçişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, T.A. idaresindeki 01 BJK 58 plakalı Peugeot marka otomobil sürücünün hakimiyeti kaybetmesi neticesinde M.K. idaresindeki SF-447-P Hollanda plakalı BMW marka otomobile çarptı. Çarpmanın savrulan Peugeot marka otomobilden dumanlar yükselmeye başladı. Araçtan inen sürücünün ihbarıyla bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince yapılan müdahalede otomobilde çıkan yangın söndürüldü. Otomobil kullanılmaz hale geldi. Kazadan dolayı, yol da bir süreliğine trafiğe kapandı. Küle dönen otomobilin kaldırılmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı. 
  Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. 
 



İHA
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