KÖRFEZLİ ESNAFTAN ÖRNEK DAVRANIŞ

Körfez Belediyesi’nde temizlik görevlisi olarak vazife yapan ve sorumlu bulunduğu Mimar Sinan Mahallesi’nde ki bölgeyi en güzel şekilde temizliğini gerçekleştiren Yener Atagün isimli temizlik görevlisine; emekli olmasından dolayı Körfez’in önde gelen saygın esnaflarından olan Çövenoğulları Pastanesi’nin sahibi Mehmet Çöven; plaket verdi; güzel hizmetlerinden dolayı teşekkür etti; emeklilik hayatında başarılar dilediğini söyledi. Mehmet Çöven, ‘ Yener Atagün kardeşimiz, görevini çok iyi bir şekilde yerine getirdi.

Şimdi emekli oluyor. Kendisine, başarılar diliyorum. Yaptığı vazifeyi en güzel şekilde yerine getirmesinden dolayı da herkese örnek oldu. Bundan sonra ki emeklilik hayatında başarılar diliyorum’ dedi. Kendisine plaket veren Mehmet Çöven’e teşekkür ettiğini belirten temizlik görevlisi Yener Atagün ise, ‘ Çok mutlu oldum. Çok duygulandım. Çok teşekkür ederim’ dedi.