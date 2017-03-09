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Köşker'den Eskihisar Müjdesi

Eskihisar için önemli çalışma

Köşker'den Eskihisar Müjdesi

09 Mart 2017 Perşembe 13:38



Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürü İlhan Bayram’ı ağırlayan Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, Eskihisar deresini Biyolojik Arıtma Tesisine bağlayacak kolektör çalışmalarının başladığı ve çalışmaların 2018 yılında tamamlanacağı müjdesini Genel Müdür Bayram ile birlikte verdi 

UYUMLU ÇALIŞMALAR NETİCESİNDE 

İSU Genel Müdürü İlhan Bayram’dan, Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’e ziyaret. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürü İlhan Bayram, Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’e konuk oldu. Genel Müdür Bayram ile devam eden altyapı çalışmalarına ilişkin istişarede bulunan Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, Eskihisar sahilinde özellikle yaz aylarında meydana gelen kötü koku ve görüntü kirliğine son verecek çalışmaların başladığı müjdesini İSU Genel Müdürü İlhan Bayram ile birlikte verdi. 

2018 YILINDA TAMAMLANACAK 

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve İSU Genel Müdürlüğü ile koordineli ve uyumlu işbirliği sayesinde Gebze’nin önemli altyapı sorunlarının çözüldüğünü dile getiren Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, İSU Genel Müdürü İlhan Bayram’a teşekkür etti. Kolektör hattı çalışmalarının geçtiğimiz ay başlandığını dile getiren Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, “Gebze ileri Biyolojik Arıtma Tesisine, Eskihisar sahil kolektör hattının yapımına geçtiğimiz ay İSU tarafından başlandı. Bu çalışma ile birlikte atık sular terfi ve tünel sistemleriyle birlikte arıtma sistemlerine deşarj edilecek. Çalışma 2018 yılı içerisinde tamamlanacak. Bu sayede Eskihisar’da yaşanan sıkıntı ortadan kaldırılmış olacak” dedi. 

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