Köşker'den Haftasonu Mesaisi

Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’den yoğun hafta sonu mesaisi. Yoğun hizmet ve ziyaretçi trafiğinin yanı sıra mesaisinin büyük bir bölümünü Gebzeli hemşerileriyle birlikte geçiren Başkan Köşker, hafta sonu da hız kesmiyor. Gebze bölgesinde dernek ziyaretlerinin yanı sıra Gebzelilerin davetlerine de iştirak eden Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık ve Maliye Bakanı Naci Ağbal’ın Gebze’de gerçekleştirdiği programlara da iştirak etti. Gebze Ticaret Odası ve Gebze Teknik Üniversitesi’nde gerçekleştirilen programlara iştirak eden Başkan Köşker, konuk bakanlara Gebze’de devam eden çalışmalara ilişkin de bilgi verdi.

HEMŞERİLERİYLE HASBİHAL

Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker hafta sonu ayrıca hemşeri dernekleri ve vatandaşlar ile bir araya geldi. Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, Ak Parti Kocaeli milletvekili Cemil Yaman ve Ak Parti İlçe Başkanı Hasan soba ile birlikte Giresun Dereliler Derneği’ne ziyaret ederek etkinliğe katıldı. Başkan Köşker daha sonra belediye başkan yardımcısı Nilay Ayran ile birlikte Kırım Türkleri Derneğini ziyaret etti. Başkan Köşker dernek ziyaretlerinin ardından Eskihisar sahilinde ve Gebze çarşıda vatandaşlar ile sohbet etti, taleplerini ve önerilerini aldı. Başkan Köşker son olarak Sevda ve Önder çiftlerinin nikahla rını kıydı.