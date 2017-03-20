Köşker'den Haftasonu Mesaisi

Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu ile birlikte Beylikbağı’nda hizmete giren Akademi Lise’nin açılışına katıldı. Başkan Köşker yoğun geçen hafta sonu mesaisinde, Gebzeli hemşerilerini ve esnafları ziyaret etmeyi de ihmal etmedi





AÇLIŞA YOĞUN KATILIM





Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu ile birlikte Beylikbağı’nda açılan Akademi Lise’nin açılışına katıldı. Başkanların ortak mesajı eğitime verdikleri önemin devam edeceği, açılan Akademi Lisenin Gebze’ye Gebzeli gençlere hayırlara vesile olması yönünde oldu. Açılışa, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, KBB Genel Sekreteri Tahir Büyükakın, Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, AK Parti İlçe Başkanı Hasan Soba, belediye başkan yardımcısı Nilay Ayran, belediye meclis üyeleri, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şener Doğan, mahalle muhtarları ve çok sayıda Gebzeli vatandaş katıldı.



ESNAFI ZİYARET ETTİ





Akademi Lise’nin açılışının ardından Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu ve Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, Beylikbağı Ankara Caddesi esnaflarını ziyaret etti. Esnafa hayırlı işler temennisinde bulunan Başkanlar, esnafın öneri ve taleplerini de dinledi. Başkanlar 16 Nisan’da Gebze’de sandıkların “EVET” rekoru çıkmasını beklediklerini ifade etti.

KAN BAĞIŞINDA BULUNDULAR





Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker daha sonra, meclis üyeleri ile birlikte Gebze Giresun Espiyeliler Derneğinin başlattığı kan bağışı kampanyasına katıldı. Dernek üyeleri ile sohbet eden Başkan Köşker derneğin faaliyetleri hakkında bilgi aldı. Kan bağışı kampanyası için derneği tebrik eden Başkan Köşker, “Düzenli olarak kan vermek hem başkalarının hayatlarının kurtulması için hem de kendi sağlığımız için oldukça önemli. Kendim düzenli kan veren biri olarak herkesi düzenli kan bağışı yapmaya davet ediyorum dedi.