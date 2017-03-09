Köşker’den hemşerilerine açılışa davet

Beylikbağı’nda ve Yavuz Selim’de esnaf ziyaretleri yapan ve vatandaşlarla sohbet ederek çalışmalara ilişkin talepleri dinleyen Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, 12 Mart Pazar günü saat 16.00’da İzmit Perşembe Pazarı alanında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle gerçekleştirilecek olan açılış törenine Gebzeli hemşerilerini davet etti.

Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker Beylikbağı’nda esnaf ziyaretlerinde bulundu. Başkan Köşker bölge sakinlerini, 12 Mart Pazar günü saat 16.00’da İzmit Perşembe Pazarı alanında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleşecek toplu açılış törenine davet etti. Belediye meclis üyeleri ve AK Parti ilçe yöneticilerinin de eşlik ettiği Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker Beylikbağı’nda esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti öneri ve taleplerini aldı.

GEBZE’DEN REKOR KATILIM

Başkan Köşker,12 Mart Pazar günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’nın gerçekleştireceği toplu açılış törenine Gebze’den rekor katılım beklediğini ifade etti. Referandumun bir parti meselesi değil millet ve memleket meselesi olduğuna vurgu yapan Başkan Köşker, “Elimizden geldiğince çok kişiye ulaşmaya çalışacağız. Yanlış bilgileri akıllardan sileceğiz, tereddüttü olanları aydınlatacağız. Eski dönemlerde yaşananların bir daha tekrarlanmaması için Cumhurbaşkanlığı Hükümeti Sistemi’nin bu ülke için gerekli olduğunu herkese anlatmalıyız” dedi. Başkan Köşker daha sonra Beylikbağı Çarşamba Pazarı’nı gezdi, pazarcı esnafına hayırlı işler diledi. Burada alış verişi yapan vatandaşlarla sohbet eden Başkan Köşker, semt pazarları yerine modern kapalı Pazar yerleri kazandırma çalışmalarının devam ettiğini de dile getirdi.

2B ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Akşam saatlerinde Yavuz Selim Mahallesi AK Parti mahalle temsilciliğinde, mahalle sakinleri ile bir araya gelen Başkan Köşker, burada vatandaşları devam eden 2B çalışmalarına ilişkin bilgilendirdi. Başkan Köşker, “Yılardır çözülememiş bir sorunun çözmek için kollarımızı sıvadık ve bu aşamaya getirdik. Artık son aşamadayız, sadece vatandaşlarımızdan biraz daha sabırlı olmalarını bekliyoruz. Kimseyi mağdur etmemek için çalışmalarımızı büyük bir titizlikle gerçekleştiriyoruz” dedi. Başkan Köşker burada mahalle sakinlerinin önerilini aldı sorularını cevaplandırdı.