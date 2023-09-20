İLÇE HABERLERİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Maya Kokusuna Acil Çözüm Bekleniyor

- Pakmaya fabrikasından şehri saran kötü koku herkesi bıktırdı

Maya Kokusuna Acil Çözüm Bekleniyor

20 Eylül 2023 Çarşamba 16:57

 Kurulduğu 1973 yılından bu yana koku sıkıntısına bir türlü çözüm bulamayan Pakmaya fabrikası, İzmitlileri canından bezdirdi. Vatandaşlar günün neredeyse her saati şehrin genelini saran maya kokusuna acil çözüm bulunmasını istiyor.  
  Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bulunan Pakmaya fabrikasının kokusu vatandaşları bıktırdı. Özellikle sabahın erken saatlerinde kentin genelini saran maya kokusuna vatandaşlar acil çözüm bulunmasını istiyor. Kurulduğu 1973 yılında şehrin dışında yer alan, ancak günümüzde şehrin merkezinde kalan Pakmaya fabrikasının saldığı ağır kokudan rahatsız olan vatandaşlar, yetkililerden yardım istiyor.  
  Özellikle fabrika çevresinde yaşayanlar durumdan şikayetçi olurken, "Özellikle sabah saatlerinde maya kokusu geliyor. Rahatsız edici bir durum. Midemiz bulanıyor. Çiğ hamur gibi kokuyor ve ağır bir koku. Çözüm bulunmasını bekliyoruz. İnsanlar da çok rahatsız oluyor" ifadelerini kullandılar.  
  


İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
KocaeliGebzeEskihisarİzmit
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Otomobil İle Servis Minibüsü Çarpıştı: 1 Yaralı Otomobil İle Servis Minibüsü Çarpıştı: 1 Yaralı
Lpg Tankeri Patlaması Davasında Savunma Yapan Sanık: Lpg Tankeri Patlaması Davasında Savunma Yapan Sanık:...
Özel Hastanede Taciz İddiası Özel Hastanede Taciz İddiası
Darıca’da Anne Ve Çocuklar Birlikte Hem Spor Yaptı Hem Eğlendi Darıca’da Anne Ve Çocuklar Birlikte Hem Spor Yaptı...
Darıca'da Trabzon Rüzgarı Esti Darıca'da Trabzon Rüzgarı Esti
Halı Sahada Kalp Krizi Geçiren Vatandaş Hayatını Kaybetti Halı Sahada Kalp Krizi Geçiren Vatandaş Hayatını...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner934

Otomobil İle Servis Minibüsü Çarpıştı:...
Çayırova ilçesinde navigasyona bakan sürücünün kullandığı otomobil, önünde seyir halinde olan servis...

Haberi Oku