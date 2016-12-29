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Mehmet Tunç güven tazeledi!

Gebze’de faaliyet gösteren Giresun Şebinkarahisar İlçesi Gökçetaş köyü kültür ve Yardımlaşma Derneği Genel kurul toplantısını gerçekleştirdi.

Mehmet Tunç güven tazeledi!

29 Aralık 2016 Perşembe 13:22

Gebze’de faaliyet gösteren Giresun Şebinkarahisar İlçesi Gökçetaş köyü kültür ve Yardımlaşma Derneği Genel kurul toplantısını gerçekleştirdi. Hafta sonu yapılan kongre de Başkan Mehmet Tunç güven tazeledi. Tek listeyle yapılan kongre önce şehitler için yapılan dualarla başlandı. Mevcut başkan Mehmet Tunç tek listeli kongreye ilgi gösteren hemşerilerine teşekkür etti. birlik ve beraberlik içinde yapılan kongreden sonra Gökçetaşlılar, yeni dönem için de startı vermiş oldu. Tunç yeni dönemde yapılacak çalışmalarla ilgili hemşerileriyle istişarelerde bulundu.

YENİ YÖNETİM KURULU

Başkan: Mehmet Tunç
Başkan yardımcısı: Rüstem Karaca
Muhasip: Ekrem Yılmaz
Sekreter: Mustafa Taşdemir
Üye: Muzaffer Günay
 
Haber :Selçuk Esmer GECAL

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