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Mevlana’da Çocukların Sinema Keyfi

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün talimatları doğrultusunda mahallelerde başlatılan ‘Mahallemde Sinema Var’ etkinlikleri kapsamında Mevlana Mahallesi’nde düzenlenen film gösterimine çocukların ilgisi hayli yoğun oldu.

Mevlana'da Çocukların Sinema Keyfi

16 Ağustos 2023 Çarşamba 16:11

Gebze’de ‘Mahallemde Sinema Var’ etkinlikleri hız kesmeden devam ediyor. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün talimatları doğrultusunda 22 mahallede başlatılan ‘Mahallemde Sinema Var’ etkinlikleri kapsamında Mevlana Mahallesi’nde düzenlenen film gösterimine çocukların ilgisi hayli yoğun oldu. Alanı dolduran çocuklarla birlikte çizgi-sinema filmini izleyen Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, iyi eğlenceler diledi. Film gösterimi öncesi Hacivat- Karagöz oyununu izleyen Gebzeli çocuklara ve ailelerine çeşitli ikramlarda bulunuldu. Sinema gösteri öncesi çocuklar ve aileleriyle bir süre sohbet eden Başkan Büyükgöz bol bol hatıra fotoğrafı çektirmeyi ihmal etmedi. Gebze Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Mahallemde Sinema Var etkinliği programına belediyenin internet sitesi https://www.gebze.bel.tr/etkinlik/mahallemde-sinema-var_424.html adresinden ulaşılabilir.

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