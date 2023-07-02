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Ocaktaki Yemeği Unutup Uymuştu, Komşusu Kapıyı Kırarak Kurtardı

- Kapıyı kırarak çocuğu yangından kurtaran komşu o anları anlattı

Ocaktaki Yemeği Unutup Uymuştu, Komşusu Kapıyı Kırarak Kurtardı

02 Temmuz 2023 Pazar 06:19

 Derince ilçesinde 14 yaşındaki çocuğun ocaktaki yemeği unutup uykuya dalması yangına sebep oldu. Dumanlara uyanan ve komşusunun kapıyı kırmasıyla dışarıya çıkartılan çocuk hastaneye kaldırıldı. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürüldü ancak mutfak kullanılamaz hale geldi.   
  Olay, Yenikent Mahallesi Kılıç Doğan Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın 2. katında meydana geldi. İddiaya göre, yemek yapmak için ocağın altını yakan E.T. (14), bir süre sonra uykuya daldı. Ocakta unutulan yemek yangına sebep oldu. Evin içine yayılan dumanlara uyanan E.T., koşarak balkona çıktı. Yükselen dumanları fark eden üst kat komşusu Murat Kıran aceleyle alt kata indi. Kapıyı çalan fakat sesini duyurmayan Murat Kıran, bir süre sonra kapıyı kırarak içeriye girdi. Murat Kıran E.T.'yi dışarıya çıkarttı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri dumanlardan etkilenen E.T.'ye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansa alarak hastaneye götürdü. Yangın itfaiye ekipleri tarafından büyümeden kontrol altına alındı. Yangın sebebiyle mutfak kullanılmaz hale geldi. 
   
  "Kapıyı kırdık çocuğu aldık" 
  İçeride mahsur kalan E.T.'yi kapıyı kırarak dışarıya çıkartan Murat Kıran, "Yangın çıkan dairenin üst katında oturuyoruz. Duman ve koku gelmeye başladı. Kendi evimden şüphelendim. Kontrol ettiğimde aşağıdan duman geldiğini gördüm. Alt kata indim kimse var mı diye uyandırmak için kapıya vurdum. Ses seda çıkmadı. Kimse yok diye itfaiyeyi aradım, apartmandakileri dışarıya çıkarttım. 'Camdan biri bakıyor' dediler. Kapıyı kırdık çocuğu aldık. Çocuk içeride uyuyakalmış. Biraz baygınlık geçiriyor gibiydi Allah'a şükür bir şeyi yok, hastaneye gitti. İtfaiye de geldi müdahale etti" dedi.  
  Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. 
  



İHA
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