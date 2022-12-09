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Özel bireyler ve firmalar Çayırova’da istihdam için buluştu

Çayırova Naim Süleymanoğlu Kültür Merkezi’nde gerçekleşen “İstihdamda Ben De Varım” programına firmalar ve özel bireyler yoğun ilgi gösterdi.

Özel bireyler ve firmalar Çayırova'da istihdam için buluştu

09 Aralık 2022 Cuma 21:55


Hayata geçirdiği projelerde engelli bireylerin yaşamını kolaylaştıran ve sosyal hayatta daha güçlü var olmalarını kendine vizyon edinen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, özel bireylerin iş hayatına katılmasına da öncülük ediyor. Büyükşehir, 03 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında 8 ilçeden gelen bin 500 özel bireyi, “İstihdamda Ben de Varım” adlı programla 121 işveren ulusal ve uluslararası firma ile buluşturmuştu. Bu kez de Çayırova Naim Süleymanoğlu Kültür Merkezi’nde gerçekleşen “İstihdamda Ben De Varım” programında 135 işvereni özel bireylerle bir araya getirdi. Programa özel gereksinimli bireyler yoğun ilgi gösterdi. 


ÖZEL BİREYLER VE FİRMALARDAN YOĞUN İLGİ  

Çayırova Naim Süleymanoğlu Kültür Merkezi’nde düzenlenen “İstihdamda Ben de Varım” programına Çayırova Kaymakamı Ahmet Önal, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Ebubekir Ardıç, Çayırova Belediye Başkan Yardımcısı Sadettin Arıkboğa, İŞKUR İl Müdür Yardımcısı Muhammet Açıkgöz, İŞKUR Gebze Şube Müdürü Şener Palavar, özel bireyler, aileler ve firma temsilcileri katıldı.


“DEVLETİMİZ DEZAVANTAJLI GRUPLARIN ELİNDEN TUTTU”

Programda konuşan Çayırova Kaymakamı Ahmet Önal, “Bizler çok törene katılırız ancak katıldığımız her tören bu kadar anlamlı olmaz. Bugün burada gerçekten çok güzel bir törene katılıyoruz. Bölgemizin çok güçlü işverenlerini engelli bireylerimizle buluşturuyoruz. Artık dünyada bir ülkenin ne kadar demokratik ne kadar çağdaş olduğunu ne kadar sosyal devlet olduğuyla ölçüyorsunuz. Türk milleti dünyanın vicdanıdır. Yetim, garip ve engellilerimizi korumuşuzdur. Devletimiz her zaman dezavantajlı grupların ellerinden tutmuştur” dedi. 


“HEPİMİZ ENGELLİ ADAYIYIZ”

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak ise konuşmasına herkesin engelli adayı olduğuna dikkat çekerek başladı. Başkan Vekili Çakmak, “Engelli insanlara maddi yardım yapmak yerine onların kabiliyetlerine uygun, kendilerini gerçekleştirebilecekleri ve emeklerinin karşılığını alabilecekleri bir ortam sağlamak hepimizin görevi. Ben bu anlamda kapılarını açan firma temsilcilerimize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. 


“TÜRKİYE’DE İLK SIRALARDAYIZ”

Programda konuşan İŞKUR Gebze Şube Müdürü Şener Palavar, “Bizler İŞKUR olarak engelli vatandaşlarımıza elimizden geldiğince destek olmaya çalışıyoruz. Bugüne kadar Gebze İŞKUR ve Dilovası İŞKUR olarak toplam bin 300 kişinin üzerinde bir istihdama katkı sağladık. Bunu işverenlerimizle birlikte yaptık. Sanayi bölgelerinde çalışan engelli kardeşlerimizin sayısı 5 bin 325’tir. Bu da bizi Türkiye’de ilk sıralara getirmektedir” dedi.


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