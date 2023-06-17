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Panelvan, Traktöre Arkadan Çarptı: 5 Yaralı

- Traktöre panelvan çarptı, sıkışan yolcu için seferber oldular

Panelvan, Traktöre Arkadan Çarptı: 5 Yaralı

17 Haziran 2023 Cumartesi 07:33

 Başiskele ilçesinde panelvan, seyir halindeki traktöre arkadan çarptı. 5 kişinin yaralandığı kazada panelvanda sıkışan yolcu, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları neticesinde çıkarıldı.   
  Kaza, Doğantepe Mahallesi Doğantepe Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 54 TT 221 plakalı Opel marka panelvan, seyir halindeki Ş.Y. idaresindeki 41 AF 669 plakalı saman yüklü traktöre arkadan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle traktördeki 3 kişi ile panelvanda bulunan 2 kişi yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, panelvanda sıkışan yolcuyu çıkarabilmek için çalışma başlattı. Yolcu, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları neticesinde araçtan çıkarılarak, sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. 
  Kaza sebebiyle panelvan kullanılamaz hale geldi, traktörde ise hasar oluştu. 
  Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. 
 



İHA
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