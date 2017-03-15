Pazarcılardan Köşker’e Teşekkür Etti

Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, Tatlıkuyu Kapalı Pazar yerinde Esnaf ve Sanatkarlar Odasının düzenlediği kahvaltı programında pazarcı esnafıyla bir araya geldi. Modern koşullarda Gebzelilere hizmet eden pazarcı esnafı Başkan Köşker’e, modern kapalı pazar yeri ve destekleri için teşekkür etti

Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker Tatlıkuyu Kapalı Pazar Yerinde, Esnaf ve Sanatkarlar Odası’nın düzenlediği kahvaltı programında pazarcı esnafı ile bir araya geldi, öneri ve taleplerini dinledi. Kahvaltı programına Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’in yanı sıra, belediye başkan yardımcıları Nilay Ayran, Engin Güzel, AK Parti İlçe Başkan Vekili Köksal Tatoğlu, belediye meclis üyeleri, Gebze Pazarcılar Odası Başkanı Ziyaeddin Erat, Gebze Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Kamil Yılmaz, Gebze Minibüsçüler Odası Başkanı Şaban Erik, Gebze Ziraat Odası yönetim kurulu üyesi Erdem Şen, Gebze Yaş Sebze ve Meyve Halciler Dernek Başkanı Zafer Koçak ve pazarcı esnafı katıldı.





PAZARCILARDAN KÖŞKER’E TEŞEKKÜR,





Kahvaltı programının açılışında kısa bir konuşma gerçekleştiren Gebze Pazarcılar Oda Başkanı Ziyaeddin Erat, pazarcılara belediye olarak desteklerinden ötürü Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’e teşekkür etti. Erat, “Belediye başkanımız her konuda bize yardımcı oldu. Tatlıkuyu’ya yapılan bu kapalı pazarla, hem vatandaşlarımız hem de pazarcı esnafımız rahat bir nefes aldı. Yeni yapılacak kapalı pazar çalışmalarında belediyemize kolaylıklar diliyorum. Gebze Belediye Başkanımıza pazarcı esnafına karşı ilgi ve desteği için tüm pazarcı arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum” dedi.

HER ZAMAN YANINDAYIZ





Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker selamlama konuşmasına pazarcı esnafının yanında olduklarını ve onların daha iyi şartlarda vatandaşa hizmet verebilmeleri için desteklerini sürdüreceklerini dile getirerek başladı. Başkan Köşker, “Belediyenin asıl sahipleri sizlersiziniz. Biz sizler adına bu görevleri yapıyoruz. Önemli olan bu makamda insanlara hizmet edebilmek, kentimize güzel şeyler katabilmek. Gebze halkını mutlu etmek bizim en büyük projemiz. Yapılan projeler Gebze halkını mutlu etmiyor ise yapılan hiçbir projenin bir anlamı kalmaz. Yaptığımız Modern Kapalı Pazar yerleri ile hem Gebzeli hemşerilerimiz hem de pazarcı esnafımızı sokaklarda kurulan pazarların sıkıntılarından kurtarmayı hedefliyoruz. Pazarcı esnafımızın her zaman yanında olduk olmaya da devam edeceğiz.

ÖRNEK PAZARLARA SAHİP OLACAĞIZ

Gebze büyük bir kent, birçok ilden daha büyük ve Türkiye ekonomisinde çok önemli bir yere sahip. Böyle bir kente yakışan modern pazar yerimizin olması için Türkiye’nin her yerinde kapalı pazarları araştırdık. En iyisini yapabilmek adına teknik ekiplerimizi görevlendirdik. Sonuç olarak emeğimizin karşılığını da aldık. Bizim pazarcı esnafımızın en iyisine layık olduğu düşüncesi ile çalışmalarımızı gerçekleştirdik ve en iyisini yaptık.

TALEPLERİ VE ÖNERİLERİ DİNLEDİ