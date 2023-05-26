Şayir, Deprem Bölgesinde Esnaf Ve Muhtarlarla Buluştu

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, önceki gün deprem bölgesi Kahramanmaraş’a giderek asrın felaketinin yaralarını sarmaya çalışan esnaf, muhtar ve vatandaşlarla bir araya geldi.

6 Şubat’ta büyük kayıplara sebebiyet veren asrın afetinin ardından Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu İlçesi’nde yaraların sarılması için seferber olan ve deprem bölgesinde 7’den 70’e herkesin yardımına koşan Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, önceki gün yeniden bölgeye giderek, vatandaşlar, muhtarlar ve esnaflarla bir araya gelip durum değerlendirmesinde bulundu.

TARLADA Kİ EMEKÇİLERİ DİNLEDİ

Sabahın ilk saatlerinde Kahramanmaraş’ın Pazarcık İlçesi’ne giden Başkan Şayir, önce sarımsak hasadı için tarlada çalışan emekçileri ziyaret ederek durumları ve çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

TEK TEK ESNAFI GEZDİ

Başkan Şayir, daha sonra Dilovası, Darıca ve Körfez Belediyeleri olarak Kahramanmaraş Pazarcık ilçesi’nde kurmuş oldukları "Pazarcık Kocaeli Çarsı' esnafını Pazarcık İlçe Başkanı Harun Eskigün ile ziyaret etti. İşyerlerini tek tek gezerek; esnafla sohbet eden ve taleplerini dinleyen Şayir ve Eskigün, ziyaretleri sonrasında esnafa hayırlı işler diledi.

MUHTARLARLA BULUŞTU

Başkan Şayir günün son programında ise Dulkadiroğlu ç Kaymakamı Dr.Fatih Çelikkaya’yı ziyaret ettikten sonra Dulkadiroğlu ilçesi muhtarları ile yemekte bir araya geldi. Her muhtarın tek tek söz aldığı toplantıda sorun ve öneriler üzerine fikir alışverişinde bulunuldu.