SEDAŞ'tan altyapıya çözüm!

SEDAŞ Gebze Belediyesine kazı bedellerini yatırarak, gerekli izinleri alıp kazma vurduğu Eski Çarşı mevkiinde yeraltı kablolarının değişimini sağladı ve esnafın yüzünü güldürdü.

Enerji yükünü kaldırmayan ve sık arıza vermeye başlayan kablolar nedeniyle işyerlerinde mağduriyet yaşamaya başlayan esnafın imdadına SEDAŞ yetişti ve yatırım çalışması kapsamında yeraltı kablolu yeni tesis çalışmasını acilen başlatarak, yaptığı acil müdahale ile yeni yeraltı kablolu tesisi devreye aldı. Çevre sakinlerinin daha kaliteli enerji kullanması için SEDAŞ’ın kalıcı çözüm bulmaya dönük çalışması ve müşteri memnuniyetine odaklı yaklaşımı nedeniyle çevre esnafta sorunun çözülmesinden dolayı SEDAŞ’a teşekkür etti. Yetkililer kazı yapılan kaldırımda parke çalışmasının Belediye ekiplerince yapılacağını belirttiler. SEDAŞ’ta Belediye yetkililerine acil müdahale için verdikleri desteğe teşekkür etti.