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Şekerpınar Bilgi Evi ve Aile Sağlığı Merkezi açılıyor

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin ilçeye kazandırdığı bir diğer eser olan Şekerpınar Bilgi Evi ve Aile Sağlığı merkezi, 20 Kasım Pazartesi günü açılıyor.

Şekerpınar Bilgi Evi ve Aile Sağlığı Merkezi açılıyor

17 Kasım 2023 Cuma 16:20

 Şehrimizi imar, geleceğimizi inşa ediyoruz’ sloganıyla ilçeye birçok önemli yatırımı kazandıran Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin, mahalle sakinlerinden gelen talep doğrultusunda çalışmalarını başlattığı Şekerpınar Bilgi Evi ve Aile Sağlığı Merkezi’nin açılış töreni gerçekleştirilecek. Kompleks yapısıyla dikkat çeken Şekerpınar Bilgi Evi ve Aile Sağlığı Merkezi’nin açılışı 20 Kasım Pazartesi günü saat 14.00’da Şekerpınar Mahallesi Filiz Sokak No.3 adresinde yapılacak. Çevre düzenlemesiyle beraber, Çayırovalıların sosyal yaşam alan ihtiyacına, aile sağlığı merkeziyle birinci basamak sağlık hizmeti ihtiyacına ve Çocuk Kulübü ve Bilgi Evi’yle eğitim alanında da büyük katkılar sunacak projenin açılış törenine katılımın yoğun olması bekleniyor.

 
HER ŞEY DÜŞÜNÜLDÜ

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin en güzel yatırım eğitime ve insana yapılan yatırım anlayışıyla hayata geçirdiği Şekerpınar Bilgi Evi, mimarisi ve içeriği ile sıcak bir eğitim yuvası olacak. Bilgi evinde okul öncesi, ders destek eğitimi, LGS hazırlık ve yetişkinler için meslek ve sanat edindirme kursları düzenlenecek. Öte yandan projenin giriş katında oluşturulan aile sağlığı merkezi de Şekerpınar mahalle sakinlerinin birinci basamak sağlık ihtiyaçlarını karşılaması için büyük önem arz ediyor.

 

YENİ SOSYAL YAŞAM ALANI

Şekerpınar Bilgi Evi projesi kapsamında, binanın inşa edildiği yerde bulunan Cemal Murat Parkı da baştan aşağıya yenilendi. Özel bitkiler, aromatik bitki bahçeleri, yeni çocuk oyun gruplarıyla donatılan Cemal Murat Parkı’nda Çayırova Belediyesi tarafından bir de mahalledeki çocukların ve gençlerin faydalanması açısından bir de halı saha inşa edildi. Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Şekerpınar Bilgi Evi ve Aile Sağlığı Merkezi’nin açılışına tüm Çayırovalıları davet etti. 

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