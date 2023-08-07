Sivas 2. Gardaşlık Buluşmasına Büyük İlgi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Sivaslılar Kültür ve Dayanışma Derneği işbirliğiyle düzenlenen Sivas 2. Gardaşlık Buluşması, Kartepe Seka Kamp Alanında gerçekleşti. Etkinlik, Kocaeli ve çevre illerden gelen katılımcıların yoğun ilgisiyle karşılandı. Etkinlikte yöresel ürünler sergilendi, yerel sanatçılar sahne aldı. Çocuklar, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin kurduğu oyun gruplarında doyasıya eğlendi.

“Buluşmaya büyük ilgi vardı”

Katılımın yoğun olduğu etkinliğe Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli Sivaslılar Kültür ve Dayanışma Dernek Başkanı Kadir Zortaş, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, siyasi parti il ve ilçe başkanları, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

“Cumhuriyetimizin temelleri Sivas’ta atıldı”

Konuşmasında Sivas’ın önemine vurgu yapan Tahir Büyükakın, ”Selçuklu için Sivas ne ise Türkiye içinde Sivas aynıdır. Cumhuriyetimizin temelleri Sivas’ta atıldı. O temellerin atılmasına vesile olan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere öylesi zor bir dönemde ona sahip çıkan oradaki tüm Sivaslılara ve onların evlatlarına buradan selam yolluyoruz. Tabi Kocaeli’de çok zengin bir kültür mozaiği söz konusu, sadece Sivas’tan değil Anadolu’nun birçok şehrinden Kocaeli’ye göçüp gelmiş, burayı yurt tutmuş, burada hem hal olmuş, bu şehre değer ve renk katmış çok farklı yerden hemşerilerimiz var. Her biri bu şehrin rengini, ahengini ve bir güzelliğini ifade ediyor” dedi.

“Biz birlikte kocaman bir aileyiz”

Şehirde aidiyet kültürünün geliştirilmesi gerektiğini belirten Başkan Büyükakın, ”Biz hep birlikte kocaman bir aileyiz. Biz birlikte olduğumuz zaman bir ve beraber olduğumuz zaman, sımsıkı birbirimize sarıldığımız da çok daha değerli oluyoruz. Tabi bizim Kocaeli’de temelde yapmamız gereken şeylerden birisi de kente aidiyet kültürünü geliştirmektir. Sizler Sivas’tan geldiniz, bu kentte yaşamaya devam ediyorsunuz. Aşınızı burada kazanıyorsunuz. Artık sizin çocuklarınız bir kuşak sonra Sivaslıyız ama Kocaeli’de doğup büyüdük diyecekler. Bir kuşak sonra da biz Kocaeliliyiz diyecekler. Bu memlekete değer katan bu memleketin gücüne güç katan bu toprakları yurt yapan vatan yapan bayrağımızı bayrak yapan bu vatanın evlatlarına hangi şehirden geldilerse geldiler, biz minnettarız şükran borçluyuz” ifadelerini kullandı.

“Daha fazla birlikte olacağız”

Etkinliğe katılan dernek başkanı Zortaş, “Geçen hafta Büyükşehir Belediye Başkanımızı ziyarete gittiğimizde bu organizasyonların devamını getireceğimizi ve daha büyük organizasyonlar yapacağımızı söylemiştik. Değerli hemşerilerimiz daha kalabalık olacağız daha fazla birlikte olacağız. Kocaelili kimliğimiz altında Kocaeli’deki Sivaslıları temsil etme noktasında elimizden geleni yapmaya gayret edeceğiz. Bu organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

“Kangal köpeği hediye edildi”

Etkinlik sırasında Başkan Büyükakın'a Sivaslılar Kültür ve Dayanışma Dernek Başkanı Kadir Zortaş tarafından iki adet yavru kangal köpeği hediye edildi. Büyükakın ve Zortaş, bu sevimli köpeklerle hatıra fotoğrafı çektirdi. Ayrıca etkinlikte bin 600 adet köfte ücretsiz olarak vatandaşlara ikram edildi.

İHA