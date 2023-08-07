İLÇE HABERLERİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Sivas 2. Gardaşlık Buluşmasına Büyük İlgi

Kartepe Seka Kamp alanında yapılan Sivas 2. Gardaşlık Buluşmasına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Sivas 2. Gardaşlık Buluşmasına Büyük İlgi

07 Ağustos 2023 Pazartesi 17:42

  Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Sivaslılar Kültür ve Dayanışma Derneği işbirliğiyle düzenlenen Sivas 2. Gardaşlık Buluşması, Kartepe Seka Kamp Alanında gerçekleşti. Etkinlik, Kocaeli ve çevre illerden gelen katılımcıların yoğun ilgisiyle karşılandı. Etkinlikte yöresel ürünler sergilendi, yerel sanatçılar sahne aldı. Çocuklar, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin kurduğu oyun gruplarında doyasıya eğlendi. 
 
  “Buluşmaya büyük ilgi vardı” 
 Katılımın yoğun olduğu etkinliğe Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli Sivaslılar Kültür ve Dayanışma Dernek Başkanı Kadir Zortaş, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, siyasi parti il ve ilçe başkanları, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. 
 
  “Cumhuriyetimizin temelleri Sivas’ta atıldı” 
 Konuşmasında Sivas’ın önemine vurgu yapan Tahir Büyükakın, ”Selçuklu için Sivas ne ise Türkiye içinde Sivas aynıdır. Cumhuriyetimizin temelleri Sivas’ta atıldı. O temellerin atılmasına vesile olan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere öylesi zor bir dönemde ona sahip çıkan oradaki tüm Sivaslılara ve onların evlatlarına buradan selam yolluyoruz. Tabi Kocaeli’de çok zengin bir kültür mozaiği söz konusu, sadece Sivas’tan değil Anadolu’nun birçok şehrinden Kocaeli’ye göçüp gelmiş, burayı yurt tutmuş, burada hem hal olmuş, bu şehre değer ve renk katmış çok farklı yerden hemşerilerimiz var. Her biri bu şehrin rengini, ahengini ve bir güzelliğini ifade ediyor” dedi. 
 
  “Biz birlikte kocaman bir aileyiz” 
 Şehirde aidiyet kültürünün geliştirilmesi gerektiğini belirten Başkan Büyükakın, ”Biz hep birlikte kocaman bir aileyiz. Biz birlikte olduğumuz zaman bir ve beraber olduğumuz zaman, sımsıkı birbirimize sarıldığımız da çok daha değerli oluyoruz. Tabi bizim Kocaeli’de temelde yapmamız gereken şeylerden birisi de kente aidiyet kültürünü geliştirmektir. Sizler Sivas’tan geldiniz, bu kentte yaşamaya devam ediyorsunuz. Aşınızı burada kazanıyorsunuz. Artık sizin çocuklarınız bir kuşak sonra Sivaslıyız ama Kocaeli’de doğup büyüdük diyecekler. Bir kuşak sonra da biz Kocaeliliyiz diyecekler. Bu memlekete değer katan bu memleketin gücüne güç katan bu toprakları yurt yapan vatan yapan bayrağımızı bayrak yapan bu vatanın evlatlarına hangi şehirden geldilerse geldiler, biz minnettarız şükran borçluyuz” ifadelerini kullandı. 
 
  “Daha fazla birlikte olacağız” 
 Etkinliğe katılan dernek başkanı Zortaş, “Geçen hafta Büyükşehir Belediye Başkanımızı ziyarete gittiğimizde bu organizasyonların devamını getireceğimizi ve daha büyük organizasyonlar yapacağımızı söylemiştik. Değerli hemşerilerimiz daha kalabalık olacağız daha fazla birlikte olacağız. Kocaelili kimliğimiz altında Kocaeli’deki Sivaslıları temsil etme noktasında elimizden geleni yapmaya gayret edeceğiz. Bu organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu. 
 
  “Kangal köpeği hediye edildi” 
  Etkinlik sırasında Başkan Büyükakın'a Sivaslılar Kültür ve Dayanışma Dernek Başkanı Kadir Zortaş tarafından iki adet yavru kangal köpeği hediye edildi. Büyükakın ve Zortaş, bu sevimli köpeklerle hatıra fotoğrafı çektirdi. Ayrıca etkinlikte bin 600 adet köfte ücretsiz olarak vatandaşlara ikram edildi. 
 


İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
KocaeliGebzeEskihisarİzmit
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Başkan Büyükakın’dan Aslantaş’a Ziyaret Başkan Büyükakın’dan Aslantaş’a Ziyaret
Çiftçi, “İlçemiz için cansiperane çalışıyoruz” Çiftçi, “İlçemiz için cansiperane çalışıyoruz”
Başkan Şayir Ve Kaymakam Kubilay Yatırımları Incelediler Başkan Şayir Ve Kaymakam Kubilay Yatırımları...
Spor Kenti Olma Yolunda Bir Adım Daha Spor Kenti Olma Yolunda Bir Adım Daha
Başkan Büyükakın, Gebze Esnafıyla Buluştu Başkan Büyükakın, Gebze Esnafıyla Buluştu
Patlamada Yaralanan 3 Kişi Entübe Edildi Patlamada Yaralanan 3 Kişi Entübe Edildi
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner934

Başkan Büyükakın’dan Aslantaş’a Ziyaret
Başkan Büyükakın, Gebze Ticaret Odası Başkanı Abdurrahman Aslantaş’a iadeyi ziyaret gerçekleştirdi...

Haberi Oku