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Spor Kenti Olma Yolunda Bir Adım Daha

Çayırova Belediyesi, Spor Kenti Çayırova vizyonu altında hali hazırda bulunan spor salonunda tadilat yaparken, yeni bir spor salonunun inşaatı da sürüyor.

Spor Kenti Olma Yolunda Bir Adım Daha

07 Ağustos 2023 Pazartesi 17:40

 Çayırova Belediyesi, Spor Kenti Çayırova vizyonu altında ilçedeki spor altyapısını güçlendirmeye devam ediyor. Çayırova Spor Salonu, modernizasyon çalışmalarıyla gençlerin fiziksel ve zihinsel gelişimine katkı sağlamayı hedefliyor. İlçedeki sporcu sayısındaki artış nedeniyle salon yenileniyor. Başkan Bünyamin Çiftçi, gençlerin spor yapma imkanlarını artırmak ve mevcut spor salonunu modern hale getirmek için çaba gösteriyor. İkinci kapalı spor salonunun inşaatı hızla ilerliyor ve bu tesis sayesinde 9 branşta antrenman yapma imkanı sunulacak. 
 Çayırova Belediyesi, gençlerin fiziksel aktivitelerini teşvik etmek, spor alanında ilçenin potansiyelini artırmak amacıyla önemli adımlar atıyor. Bu yatırımlar, Çayırova'nın spor kenti olma hedefine doğru ilerlemesine katkı sağlıyor. 


İHA
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