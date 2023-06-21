İLÇE HABERLERİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Süpermarket Cinayetinde Dinlenen Tanığın İddiası Dehşete Düşürdü

Kocaeli'de süpermarkette alışveriş yapan evli çifte ateş ederek birinin ölümüne, diğerinin ise yaralanmasına sebep olan sanığın yargılanmasına devam edildi. Duruşmada, "Maktul Belfun büyü ile uğraşıyordu" iddiasında bulunan tanık, "Belfun Mustafa'ya, 'Senin oğlunu cinlere kurban verdim' dedi" ifadelerini kullandı.

Süpermarket Cinayetinde Dinlenen Tanığın İddiası Dehşete Düşürdü

21 Haziran 2023 Çarşamba 19:11

  
 22 Şubat 2022'de Yenikent Mahallesi'ndeki bir süpermarkette alışveriş yapan evli çift, Mustafa Ş.'nin silahlı saldırısına uğramış, Belfun Doğramacı kalbinden, eşi Sevda Doğramacı (38) ise kolundan vurulmuştu. Yaralılardan Belfun Doğramacı hayatını kaybetmiş, şüpheli Mustafa Ş. tutuklanmıştı. Olayın ardından öldürülen Belfun Doğramacı ile Mustafa Ş.'nin komşu oldukları, 2019 yılında Mustafa Ş.'nin oğlu Batuhan'ın (18) Belfun Doğramacı'nın kullandığı otomobilin kaza yapması neticesinde hayatını kaybettiği ve ikili arasında bu sebeple husumet başladığı ortaya çıkmıştı. 
 
  "Senin oğlunu cinlere kurban verdim" 
 Tutuklu sanık Mustafa Ş.'nin Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanık Mustafa Ş., taraf avukatları ve tanık D.Y. katıldı. Olaya ilişkin bildiklerini anlatan D.Y., "Sanık Mustafa aile dostumuzdur. Belfun'un büyü ile uğraşıyordu, bu sebeple Mustafa oğlu Batuhan'ın onunla görüşmesini istemiyordu. Belfun, Antalya'ya tatile gideceği zaman Batuhan'ı da yanında götürmek istiyordu ancak Mustafa izin vermiyordu. Antalya dönüş yolunda meydana gelen kazada Batuhan hayatını kaybetmiş, Belfun ise yaralı kurtulmuştu. Mustafa ile hastaneye Belfun'u ziyarete gittik. Belfun Mustafa'ya, 'Senin oğlunu cinlere kurban verdim' dedi. Belfun 1.5 yıl beden aşağısının tutmadığını söyledi. 1.5 yıl boyunca Mustafa ile onu hastaneye getirip götürdük ancak daha sonra yürüyebildiğini öğrendik. Bir süre sonra kaza yaptığı aracın aynısını alarak mahallede yüksek sesle müzik geziyordu" diye konuştu. 
  Söz verilen sanık ise beraatini istedi. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.  
 





İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
CinayetGebzeKocaeli
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Kocaeli'de 1 Yaşındaki Bebek 3. Kattan Düştü Kocaeli'de 1 Yaşındaki Bebek 3. Kattan Düştü
Su Soğutma Tesisatı Yaparken Çıkan Yangında Bir İşçi Yaralandı Su Soğutma Tesisatı Yaparken Çıkan Yangında Bir...
Tapuda Rüşvet Ve Dolandırıcılık Operasyonunda Yakalanan 17 Şüpheli Adliyede Tapuda Rüşvet Ve Dolandırıcılık Operasyonunda...
Darıca'nın Başarılı Sporcuları Kuşak Atladı Darıca'nın Başarılı Sporcuları Kuşak Atladı
Başkan Çiftçi, Çayırova'da Yapılan Çalışmaları Anlattı Başkan Çiftçi, Çayırova'da Yapılan Çalışmaları...
Altay’da Naderi’nin Durumu Belirsiz Altay’da Naderi’nin Durumu Belirsiz
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

Kocaeli'de 1 Yaşındaki Bebek 3. Kattan Düştü
İzmit ilçesinde 1 yaşındaki bebek 3. kattaki dairenin balkonundan beton zemine düştü. Bebeğin hayati tehlikesinin...

Haberi Oku